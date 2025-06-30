قرار جديد بشأن المتهمين بقتل شاب دافع عن سيدة في حلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس شخصين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بقتل شاب بعد أشهر من تدخله للدفاع عن سيدة تعرضت للاعتداء من أحدهما.

وكانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان يعتديان على آخر باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات بتاريخ 23 مايو يفيد بوصول شخص مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتوفي متأثرًا بتلك الإصابات.

وبسؤال والده وخاله أكدا أن نجلهم تدخل قبل 6 أشهر للدفاع عن سيدة بعد تعرضها للاعتداء من أحد المتهمين، ونشبت وقتها مشاجرة بين الطرفين، أُصيب خلالها كل منهما.

وبعد تماثل أحد المتهمين للشفاء، قرر الانتقام من الشاب، فاتفق مع والده على استدراجه والاعتداء عليه، ما أسفر عن مقتله.

وتم تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بتفاصيل الواقعة، مؤكدين أنهما تعمدا التعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض حتى فارق الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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