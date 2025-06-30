مسئول إسرائيلي يزعم: نقترب من تهدئة مؤقتة مع حماس

زعم مسئول إسرائيلي أن الكيان الصهيوني يقترب من التوصل إلى اتفاق تهدئة مؤقتة مع حركة حماس، وسط تصاعد وتيرة الوساطات الإقليمية والدولية.

وفد إسرائيلي يستعد للتوجه إلى الدوحة والقاهرة

وأكدت مصادر إسرائيلية مطلعة وفقا لقناة “الحدث” أن وفدًا إسرائيليًا رفيع المستوى يستعد للمغادرة خلال ساعات إلى العاصمة القطرية الدوحة، ومنها إلى القاهرة، لاستكمال المفاوضات غير المباشرة.

مباحثات حثيثة لبلورة المقترح الأميركي المعدل

وتجري مشاورات مكثفة بين إسرائيل والوسطاء – خاصة قطر ومصر – بشأن المقترح الأمريكي المعدل لوقف إطلاق النار، وسط تفاؤل حذر بإمكانية إبرام اتفاق جزئي يخفف التصعيد المتواصل في قطاع غزة.

الحدث يفرض نفسه.. والعين على نتائج الوساطة

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الجانبين لوقف حرب غزة المستمرة منذ شهور، والتي أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح والبنى التحتية، فيما يُنتظر أن تكون الساعات المقبلة حاسمة في بلورة صورة المشهد.

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