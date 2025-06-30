الخارجية القطرية: الولايات المتحدة لديها نية جادة لاستئناف مفاوضات غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: إن هناك نيات أمريكية جدية للدفع باتجاه استئناف المفاوضات بشأن الأوضاع في قطاع غزة، لكنه أشار إلى وجود تعقيدات لا تزال تعرقل هذا المسار.

وأضاف المتحدث أن استمرار الخسائر البشرية في قطاع غزة أصبح أمرا يصعب تقبله، مشددا على أن ربط الجانب الإنساني بالملف العسكري أمر غير مقبول، ويعرقل الجهود المبذولة للوصول إلى تهدئة تضمن حماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.

حكومة غزة: الاحتلال الإسرائيلي استهدف 700 ألف نازح منذ 7 أكتوبر

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 256 مركزا للنزوح تضم أكثر من 700000 نازح منذ بدء الإبادة الجماعية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: إن الاحتلال يستهدف سياسة التجويع ضد أطفال القطاع، “ولا يوجد لدينا علبة حليب واحدة للأطفال في قطاع غزة”.

وتابع المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أن هناك 60 ألف طفل في القطاع يعانون من سوء التغذية لنقص الحليب.

وأشار إلى أن عدم دخول الحليب والمكملات الغذائية للأطفال سيحدث كارثة، وقال:"لذا نناشد المجتمع الدولي التدخل لإدخال الحليب للأطفال في القطاع".

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان، أعلن أن مئات من حديثي الولادة في الحضانات بمستشفى ناصر بغزة يواجهون خطر الموت الوشيك.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان: “حليب الأطفال نفد تماما في قطاع غزة وهم يواجهون خطر الموت”.

في سياق آخر، أعلنت سرايا القدس في مدينة جنين عن تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في نقطة عسكرية إسرائيلية على حاجز سالم العسكري، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

على صعيد متصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ154 على التوالي، ولليوم الـ141 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد مستمر، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

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