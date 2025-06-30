الإثنين 30 يونيو 2025
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خارج الحدود

قصف مدفعي إسرائيلي على منازل الأهالي في خان يونس جنوبي قطاع غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل بالتزامن مع قصف مدفعي على وسط وشرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية مبنى في محيط مفرق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقرر الاحتلال هدم 104 أبنية في مخيم طولكرم تضم أكثر من 400 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية.

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 256 مركزا للنزوح تضم أكثر من 700000 نازح منذ بدء الإبادة الجماعية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: إن الاحتلال يستهدف سياسة التجويع ضد أطفال القطاع، “ولا يوجد لدينا علبة حليب واحدة للأطفال في قطاع غزة”. 

وتابع المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أن هناك 60 ألف طفل في القطاع يعانون من سوء التغذية لنقص الحليب.  

وأشار إلى أن عدم دخول الحليب والمكملات الغذائية للأطفال سيحدث كارثة، وقال:"لذا نناشد المجتمع الدولي التدخل لإدخال الحليب للأطفال في القطاع".

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان، أعلن أن مئات من حديثي الولادة في الحضانات بمستشفى ناصر بغزة يواجهون خطر الموت الوشيك. 

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان: “حليب الأطفال نفد تماما في قطاع غزة وهم يواجهون خطر الموت”.

في سياق آخر، أعلنت سرايا القدس في مدينة جنين عن تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في نقطة عسكرية إسرائيلية على حاجز سالم العسكري، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

على صعيد متصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ154 على التوالي، ولليوم الـ141 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد مستمر، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". 

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