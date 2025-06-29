الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو: المعركة ضد حماس في غزة لم تنته

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن ما وصفه بـ"النصر على إيران" قد وفر فرصًا إقليمية وإستراتيجية جديدة، أبرزها إمكانية الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، و"إزالة تهديد مباشر لوجود إسرائيل"-وفق مزاعمه.

 

نتنياهو: علينا حسم المعركة في غزة

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لا تزال بحاجة إلى حل مسألة غزة بشكل نهائي، مشددًا على أن المعركة ضد حركة حماس لم تنتهِ بعد، وأن تحقيق نصر حاسم في غزة هو جزء أساسي من الأمن القومي الإسرائيلي.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال:"نحتاج إلى حسم المعركة ضد حماس، ولن نسمح ببقاء التهديد قائمًا على حدودنا الجنوبية".

فرص إقليمية واسعة بعد مواجهة إيران

وزعم نتنياهو أن الضربة التي وُجهت إلى إيران خلال المواجهة الأخيرة فتحت أمام إسرائيل إمكانيات إقليمية جديدة، وقال:

نتنياهو زاعما:"ما شاهدته من تكنولوجيا عسكرية إسرائيلية خلال المعركة أذهلني… قمنا بعمل ممتاز في تحييد أفضلية العدو وتحقيق أهداف نوعية".

الأسرى الإسرائيليين في غزة بقلب الحسابات السياسية

وأضاف نتنياهو أن التطورات الأخيرة قد تُستثمر في التقدم نحو صفقة تبادل أو جهود دبلوماسية لتحرير الرهائن، معتبرًا أن الوضع الآن "أكثر نضجًا" لطرح هذا الملف.
 

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نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال إيران إسرائيل حركة حماس غزة

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