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رياضة

كريم حسن شحاتة: زيزو لن يجدد عقده مع الزمالك وهذه وجهته المقبلة

زيزو لاعب نادي الزمالك،
زيزو لاعب نادي الزمالك، فيتو

أوضح الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن هناك عدة أندية تتنافس على ضم اللاعب أحمد مصطفى زيزو، نجم نادي الزمالك، من بينها أندية سعودية، ونادي العين الإماراتي، بالإضافة إلى النادي الأهلي، حيث يحظى اللاعب باهتمام كبير.

 

كريم حسن شحاتة: تجديد زيزو عقده مع الزمالك قيد المناقشة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه محمد موسى بقناة “الحدث اليوم”: أن زيزو يعد من أهم لاعبي الفريق خلال السنوات الخمس الماضية، وأن مسألة تجديد عقده مع نادي الزمالك لا تزال قيد المناقشة.

 

إشكالية الزمالك مع زيزو


وأشار كريم حسن شحاتة،  إلى أن نادي الزمالك لم يُحسن التعامل مع ملف زيزو في الوقت المناسب، موضحًا أنه كان ينبغي بيع اللاعب خلال الموسم الماضي عندما كان في قمة مستواه، خاصة بعد تلقيه عروضًا ضخمة من الدوري السعودي بقيمة تتراوح بين 7 إلى 8 ملايين دولار لكنه الآن، مع انتهاء مدة عقده، بات من حق زيزو التوقيع لأي نادٍ دون استفادة الزمالك ماديًا من رحيله.

 

 

رحيل زيزو عن نادي الزمالك


وأكد الإعلامي أن زيزو لن يجدد تعاقده مع الزمالك، مشيرًا إلى أنه لو كان ينوي التجديد، لكان قد حسم الأمر منذ فترة.
 

وأضاف أن الزمالك يسعى لعقد جلسة مع زيزو خلال الأيام المقبلة لإقناعه بالبقاء، إلا أن قدرته المالية قد لا تسمح له بتقديم عرض مغرٍ يضاهي العروض الخارجية، والتي تصل إلى 70 أو 80 مليون جنيه في الموسم الواحد.

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