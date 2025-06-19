عبد الحليم علي: حسن شحاتة رمز لنادي الزمالك وناصر منسي من أهم اللاعبين

أكد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، أن حسن شحاتة سيظل رمزًا لنادي الزمالك على مدار التاريخ.

وقال العندليب في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادى الزمالك إن حسن شحاتة صنع تاريخا لنادي الزمالك وللكرة المصرية لا أحد يستطيع إنكاره".

وأضاف: "ناصر منسي يمتلك مواصفات المهاجم المميز، وهو اجتهد مع نادي الزمالك في الموسم الماضي وكان من أبرز وأهم اللاعبين وكان له تأثير كبير مع الفريق وسببا رئيسيا في التتويج بالسوبر الأفريقي وكأس مصر".

يذكر أن مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كشف أن لجنة الكرة تدرس عدة أسماء هجومية تمهيدًا لحسم صفقة مهاجم جديد لدعم الفريق في الموسم المقبل، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في إضافة عنصر هجومي مميز يناسب طريقة لعب الفريق.

قائمة المرشحين تضم أسماءً متنوعة

وأوضح المصدر أن الزمالك يفاضل حاليًا بين 6 مهاجمين محليين، وهم:

• عمرو ناصر، المهاجم السابق للفريق والمعروض للعودة

• أحمد شريف، مهاجم فاركو

• محمود ممدوح، هداف نادي حرس الحدود

• محمد شريف، لاعب الأهلي السابق

• أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي الحالي

• ثنائي فاركو، في إشارة إلى احتمالية دخول لاعب آخر بجانب أحمد شريف ضمن الترشيحات

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