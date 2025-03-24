غيرت مسار حياته، كريم حسن شحاتة يكشف دوره في احتراف محمد صلاح بأوروبا

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة تفاصيل حصرية عن دور برنامجه في انتقال النجم محمد صلاح إلى الاحتراف الخارجي، مؤكدًا أن حلقة استضافته في قناة النهار كانت نقطة تحول مهمة في مسيرته.

وقال كريم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "في عام 2012، كان محمد صلاح لاعبًا صاعدًا في صفوف نادي المقاولون العرب، وكان تلقى عرضًا من نادي بازل السويسري، لكن النادي لم يُعر العرض اهتمامًا كافيًا، ووُضع على الهامش دون اتخاذ أي قرار بشأنه."

وأضاف: "في ذلك الوقت، تواصل معي إسلام صادق، رئيس تحرير البرنامج، وأخبرني أن محمد صلاح يريد الظهور معنا للحديث عن العرض المُقدم له، رحبت بالأمر، وبالفعل استضفناه في حلقة خاصة، حيث تحدث صلاح بصراحة عن رغبته في الاحتراف الخارجي، لكنه كان يواجه رفضًا من إدارة نادي المقاولين".

وتابع كريم حديثه عن تفاصيل الحلقة قائلًا: “كنا نُدرك أهمية هذه الفرصة، لذا رتبنا مداخلة هاتفية مع المهندس شريف حبيب، الذي كان حينها المشرف العام على الكرة بالنادي، وعندما سألناه عن العرض، أنكر في البداية وجود أي عرض رسمي، لكننا فاجأناه بالعقد الحقيقي المعروض من نادي بازل السويسري، وكان بقيمة 1.4 مليون يورو”.

وأوضح كريم كيف ضغط محمد صلاح خلال الحلقة لإقناع إدارة المقاولون بالموافقة على العرض: صلاح قالها بوضوح خلال الحلقة: "أنا نفسي احترف.. من فضلكم، أعطوني الفرصة". هذه الكلمات أثرت كثيرًا، وبعد الحلقة، طلب منه المهندس شريف حبيب الحضور إلى مكتبه في اليوم التالي لمناقشة الأمر."

وأشار كريم إلى أن الاجتماع بين محمد صلاح وإدارة النادي كان ناجحًا، حيث تم الاتفاق على رفع قيمة العرض المالي إلى 1.75 مليون يورو، بالإضافة إلى 20% نسبة إعادة بيع، وهو ما جعل الصفقة أكثر جدوى للنادي، ليوافق المقاولون العرب في النهاية على انتقال صلاح إلى بازل.

وختم كريم حديثه قائلًا: “هذه الحلقة كانت نقطة تحول تاريخية في مسيرة محمد صلاح، حيث مهدت الطريق أمامه ليصبح واحدًا من أهم لاعبي كرة القدم في العالم. حتى اليوم، نادي المقاولين العرب لا يزال يستفيد ماليًّا من نسبة إعادة البيع في كل صفقة انتقال لصلاح، تمامًا كما حدث لاحقًا مع عمر مرموش عندما انتقل إلى مانشستر سيتي”.

أقرب الناس إلى والدي حاربوني في الملاعب، كريم حسن شحاتة يروي تفاصيل مؤثرة

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن معاناته الشخصية كلاعب ناشئ، حيث قال إنه كان موهوبًا لكن سفره المستمر مع والده، الذي كان يدرب فرقًا خارج مصر، أثر في استقراره الكروي.

السفر مع والدي أثر سلبيًّا في مسيرتي الكروية

وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه ظل يسافر مع والده حتى سن 17 عامًا، حيث كان يتدرب في الخارج لكنه لم يكن يلعب بشكل رسمي، خاصة وأن دول الخليج لم تكن تضم لاعبين أجانب في فرق الناشئين آنذاك.

وأكد أن هذا الوضع أثّر على تطوره من حيث اللياقة البدنية والاستمرارية، وهي عناصر أساسية في بناء لاعب كرة القدم منذ الصغر.

تعرضت لمعاملة قاسية من أصدقاء والدي

وأضاف أنه عندما عاد إلى مصر واستقر فيها، واصل العمل على تطوير نفسه، لكنه واجه تحديًا آخر يتمثل في الصورة النمطية عن أبناء النجوم، حيث يعتقد البعض أنهم يحصلون على الفرص بالمجاملات.

وأوضح أن هذا الأمر لم يكن صحيحًا في حالته، بل على العكس، تعرّض لمعاملة قاسية حتى من أقرب المقربين لوالده في الوسط الرياضي، مشيرًا إلى أنه واجه صعوبات شديدة في إثبات نفسه.

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