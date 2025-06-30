جماهير ناد أرجنتيني يحملون تابوت نهاية إسرائيل، والنشطاء: يرفضون دعم رئيسهم للكيان (فيديو)

نهاية الكيان، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مثيرا، ظهر فيه جماهير نادي أول بويز الأرجنتيني، وهم يلوحون بأعلام فلسطين وإيران، ويضعون علم إسرائيل على "نعش" من نعوش الموتى، ويحملونه على الأكتاف، دليل على وفاة الكيان، وتأييدهم للشعب الفلسطيني وإيران، ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وضد الإبادة التي يمارسها الكيان ضدهم.

جماهير أول بويز يحملون نعش وفاة الكيان

وأظهر جماهير نادي أول بويز الأرجنتيني حماسهم بمساندة القضية الفلسطينية وإيران، وفرحتهم بوضع العلم الإسرائيلي على "تابوت" للموتى، حيث ظهر هذا التقليد لأول مرة في تأييد جمهور نادي للقضية الفلسطينية، ورفض الأرجنتين للإبادة التي ترتكبها إسرائيل.

جماهير الأرجنتني يضعون علم إسرائيل على تابوت النهاية، فيتو

واعتبر بعض النشطاء ما قام به جمهور أول بويز الأرجنتيني بمثابة صفعة علي وجه الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي زار إسرائيل، مؤخرًا في شهر يونية 2025، وكشف عن نية بلاده نقل سفارة الأرجنتين إلى القدس، مؤكدًا أن ذلك سيكون في عام 2026. وجاء إعلان ميلي في كلمة ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي، بمناسبة زيارته الرسمية الثانية لإسرائيل.

وأثار قيام جماهير نادي أول بويز الأرجنتيني بحمل نعش فوقه العلم الإسرائيلي، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروه بمثابة "صفعة على وجه الكيان الإسرائيلي ووجه رئيسه.

تابوت مغطى بعلم إسرائيل يحمله جماهير أول بويز

جماهير نادي أول بويز الأرجنتيني يحملون تابوتًا مغطى بالعلم الإسرائيلي وأعلام فلسطين وإيران في الهواء قُبيل انطلاق مباراتهم أمام نادي أتلانتا، خافيير ميلي، الذي زار إسرائيل مؤخرًا، والداعم لقرارات أسرائيل في الإبادة الجماعية لشعب.

وقال البلوجر عيسى أبو لبدة "الشعب الأرجنتيني معظمه مؤيد لقضية فلسطين، لكن رئيسها قام بزيارة إسرائيل وبكى عند حائط البراق"

🇦🇷 Meanwhile in Argentina pic.twitter.com/Uowrb7tZAa — Sprinter Observer (@SprinterObserve) June 29, 2025

أما البلوجر أيرس زولا فعلق قائلًا: "سيعود رئيسهم ليندب على الحائط بعد هذه المشاهد"

وقالت البلوجر صباح حسن حسين: "كل الإنسانية تعادي الإسرائيليين".

ورد البلوجر محمد فؤاد فقال: "حكومة الأرجنتين من البلدان اللى رفضت قرار وقف اطلاق النار فى غزة"

أما البلوجر أحمد أبو طالب فقال: " شكرا للشعب الأرجنتيني الحر والذي يساند الشعب الفلسطيني الحر الابي في قضيته العادلة"

تعاطف كبير للقضية الفلسطينية في الأرجنتين

وردت البلوجر مريم السباعي قائلة: "الله أكبر أكبر تعاطف فى التاريخ يحدث الآن للقضية الفلسطينية وأكبر سخط يصيب المحتل هو الآن.. مشجعو فريق "أول بويز" الأرجنتيني يلوّحون بعلمي فلسسطين وإييران، ويضعون علم إسسرائيل على تابوت قبل مباراة فريقهم مع نادي "أتلانتا".

وقال باقر أبو محمد المالكي " مجموعة مكروهة عالميًّا من زمن فرعون وقد يكون من قبله.."

وقالت عواطف الزعيم " شكرا لكل بلد وقفت ضد الابادة الجماعية ولكن سنتان ابادة وتجويع لم يفعل احد شيء ولم يوقف قتل الشعب ولا يوجد من يوقف الجلاد ولا القاتل ولا المجرم ما العمل ايها الشعوب".

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