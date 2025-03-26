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رياضة

رئيس الأرجنتين: غياب ميسي حرمنا من مضاعفة نتيجة الفوز على البرازيل

خافيير ميلي، فيتو
خافيير ميلي، فيتو

حرص الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، على الاحتفال بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب بلاده على ضيفه البرازيل بنتيجة (4-1)، ضمن الجولة الـ14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وقال “ميلي” في تصريحات إذاعية: “لقد كانت رقصة كئيبة.. تخيلوا كيف كان سيبدو الأمر مع وجود ليونيل ميسي على أرض الملعب، لكان الأمر أشبه بـ 10 أهداف”.

وأشاد الرئيس الأرجنتيني بعمل الجهاز الفني للفريق، بقيادة ليونيل سكالوني، قائلا ”عندما يكون الرأس فاسدًا، لا تعمل الأمور.. الرأس هنا يعمل بشكل مثالي".

وتابع: "التواجد في القمة ليس بالأمر السهل.. للبقاء هناك، عليك أن تضاعف جهودك".

وعن أسطورة الأرجنتين، ليونيل ميسي، الذي لم يشارك أمام البرازيل بسبب الإصابة، صرح ميلي: "أشعر بضعف مزمن وملحوظ تجاهه.. إنه أعظم شيء رأيته في حياتي".

وبعدما ضمنت الأرجنتين تأهلها إلى كأس العالم قبل المباراة، بفضل تعادل بوليفيا مع أوروجواي سلبيا، قدم "راقصو التانجو" عرضا رائعا أمام البرازيل، في كلاسيكو أمريكا الجنوبية.

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البرازيل الرئيس الارجنتيني خافيير ميلي كأس العالم ميسي

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