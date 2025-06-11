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رياضة

سر لقطة العتاب بين ميسي ورودريجيز في مباراة الأرجنتين وكولومبيا

ميسي ورودريجيز
ميسي ورودريجيز

كشفت تقارير صحفية سر دخول ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين في سجال حاد مع خاميس رودريجيز، نجم منتخب كولومبيا، خلال مباراة المنتخبين، فجر الأربعاء، التي أقيمت على ملعب مونيمونتال بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، ضمن مباريات الجولة الـ16 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

واحتاجت الأرجنتين إلى هدف من تياغو ألمادا في الدقيقة الـ81 لتفرض التعادل 1-1 على كولومبيا التي تقدمت عن طريق لويس دياز، لتتجنب الخسارة الثانية تواليًا أمام فريق المدرب نيستور لورينسو.

وشارك ليونيل ميسى في مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا، إلا أنه غادر اللقاء في الدقيقة الـ78، ودخل بالاسيوس بدلًا منه.

وبنتيجة التعادل في مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا، حافظ "التانجو" على صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، وضمن التأهل رسميًّا للمونديال 2026 قبل مباراة اليوم، ورفع رصيده إلى 34 نقطة، بينما احتل منتخب كولومبيا المركز السادس برصيد 22 نقطة.


وشهدت بداية المباراة لقطة غريبة بين ميسي ورودريجيز، حيث صافحه النجم الأرجنتيني بفتور واضح، ثم شوهد الاثنان يتحدثان بعتاب واضح خلال إحدى لقطات المباراة.

 

 

ورصدت كاميرات القناة الناقلة للقاء لحظة توجيه ميسي تعليقًا حادًا إلى لاعب الوسط الكولومبي، الذي بدا مصدومًا مما سمع، حيث قال له ميسي: "أنت تتحدث كثيرًا"، ليرد خاميس قائلًا: "لماذا؟ لم أقل شيئًا".

 

 نهائي كوبا أمريكا 2024
 

ويرتبط هذا التوتر بتصريحات خاميس رودريجيز بعد نهائي كوبا أمريكا 2024، الذي فازت فيه الأرجنتين على كولومبيا وتوجت باللقب، ففي مقابلة مع الصحفي إيدو أغيري، قال خاميس: "أعتقد أن الحكم أثّر كثيرًا في النتيجة، لقد انحاز للأرجنتين. كانت هناك ركلتا جزاء لم تُحتسبا، إحداهما واضحة جدًا، مع ذلك هذه ليست أعذارًا للقول إنهم فازوا فقط بسبب ذلك".

 

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