قصور الثقافة تختتم العرض المسرحي "مركب الشمس" للأطفال على مسرح فوزى فوزى بأسوان

اختتم على مسرح فوزى فوزى الصيفى بـمحافظة أسوان، العرض المسرحي "مركب الشمس"، ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة، والعرض لفرقة قصر ثقافة أسوان، وإخراج محمد عبد المنعم كشرى.

وتدور فكرته حول سمير الشاب المتطوع لحراسة المتحف الجديد والذي يحب تاريخ بلده بشدة، وهذا الحب يأخذه إلى حلم لـعصر القدماء المصريين ليصادف في احلامه الملكة حتشبسوت وحتحور وباستيت وأبو منجل، وتدور بينهم أحداث درامية للوقوف أمام من يريدون هدم الحضارة وسرقة أثارها والتصدي لهم، ومعرفة هؤلاء الأشخاص ومحاسبتهم على ما يفعلون من سرقة وبيع في عصرنا الحديث.

العرض المسرحي "مركب الشمس"

وأشار المخرج محمد كشرى إلى أنه من خلال العرض حاول أن يظهر أحداث الماضي والمستقبل، وربط هذا التاريخ بالحاضر ومايحدث فيه وكان هذا فى صورة أحداث درامية، وديكورات فرعونية واستعراضات وملابس وإضاءة حتى يتسنى للمتفرج الانبهار بهذه الصورة البصرية وسرعة استيعابه لأحداث هذا العرض وفهم كل مايدور من أحداث.

قدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وبحضور يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة اسوان، وشهدته لجنة التحكيم المكونة من: المخرج أحمد طه، الكاتب والناقد يسري حسان، المهندسة رانيا حداد، المايسترو إيهاب حمدي، والمخرج محمد حجاج.

"مركب الشمس" تأليف محمد زناتى، وديكور وملابس خالد عطالله، إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وقدم بالتعاون مع إقليم جنوب الثقافي برئاسة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة أسوان.

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