محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لبحث مشكلات المزارعين وتوفير الأسمدة

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعًا مع المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة، والمهندس طه عامود رئيس قطاع الإصلاح الزراعي، وذلك لبحث عدد من المشكلات التي تواجه بعض المزارعين بنطاق المحافظة، وعلى رأسها مشكلة توافر الأسمدة.

اتخاذ حلول عاجلة لحل المشكلات ودعم الفلاحين

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية اتخاذ حلول عاجلة لتلك المشكلات، بما يضمن دعم الفلاحين وتحقيق الاستقرار الزراعي.

وأكد "مرزوق" ضرورة وضع سياسة عادلة لتوزيع الأسمدة على كافة المزارعين، بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة حاليًا، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة أوضاع جميع الجمعيات الزراعية بمراكز ومدن المحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم القطاع الزراعي وتحسين أوضاع المزارعين، وتذليل أي عقبات تحول دون تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

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