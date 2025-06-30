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محافظ الدقهلية يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنصورة وسلامون القماش (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، عددًا من الشوارع الرئيسية بمدينة المنصورة، مرورًا بمنطقة عزبة الصفيح"مدينة النهضة"، وصولًا إلى قرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة حيث تفقد شوارع القرية والمدرسة الابتدائية بها والتقي بالمواطنين.

جولة محافظ الدقهلية بالمنصورة وسلامون 

اطمأن على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين 

وخلال الجولة، تابع "مرزوق" الحالة العامة بالشارع من حيث النظافة ورفع الإشغالات، كما اطمأن على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

التواصل المباشر مع المواطنين للوقوف على حقيقة الأوضاع 

وقد حرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين بالمناطق التي شملت الجولة والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم،حول مستوي الخدمات المقدمة لهم موضحا أهمية التواصل المباشر معهم للوقوف على حقيقة الأوضاع على أرض الواقع.

تكثيف حملات النظافة بشكل دائم ومستمر.

وفي لفتة تعكس سرعة الاستجابة الفورية، أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بـ محمد عبد الباقي، رئيس مركز المنصورة، مكلفًا إياه بالتعامل الفوري مع بعض تجمعات القمامة بنطاق المركز، وتكثيف حملات النظافة بشكل دائم ومستمر.

الالتزام التام برفع مستوى النظافة العامة

وأكد "مرزوق" خلال جولته على أهمية الالتزام التام برفع مستوى النظافة العامة، والتعامل الحاسم مع أي مظاهر للعشوائية أو الإشغالات المخالفة، مشيرًا إلى أن العمل الميداني هو أساس تقييم الأداء، وأن المواطن لن يرضى إلا بما يليق به من خدمات تستحقها محافظة بحجم وقيمة الدقهلية.

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التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين

كما وجه  القيادات التنفيذية، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة المتابعة اليومية للمرافق والخدمات، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رضا المواطن على أرض الواقع.

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