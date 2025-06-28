راشفورد يوافق على الانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري

وافق الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، على طلب برشلونة انتقاله إلى البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

4 صفقات جديدة في برشلونة

وكشف ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، قبل أيام أن النادي الكتالوني أصبح مستعدًا لإبرام "صفقتين أو ثلاث أو أربع" من أجل استكمال قائمة الفريق.

وكان برشلونة تعاقد بالفعل مع الحارس خوان جارسيا، فيما سيكون نيكو ويليامز هو الصفقة التالية. بعد ذلك، يتوقف كل شيء على عمليات الرحيل والفرص المتاحة في سوق الانتقالات.

ويعد ماركوس راشفورد إحدى هذه الفرص، وقد يكون القطعة الأخيرة التي تضيف الكثير لهجوم الأحلام في برشلونة، حيث لم يُستبعد اللاعب الإنجليزي بفضل عزيمته الكبيرة على ارتداء قميص البلوجرانا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، ستصبح قائمة برشلونة متماسكة بعد صفقتي جارسيا وويليامز، لكن الخط الهجومي سيشهد مغادرة لاعبين، وهما أنسو فاتي الذي خرج بالفعل على سبيل الإعارة إلى موناكو، فيما سيكون باو فيكتور الخيار التالي لترك البارسا.

وعقب رحيل فيكتور، سيتكون الخط الأمامي في برشلونة من روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، فيران توريس، وعلى الأرجح نيكو ويليامز، وبذلك سيكون لدى الفريق 5 مهاجمين، بعدما كان العدد 6 في الموسم الماضي، ما يتيح مكانًا إضافيًا لإحدى الصفقات.

راشفورد صفقة محتملة في برشلونة

وفي هذا السياق يبرز اسم راشفورد، المهاجم الذي يحظى بتقدير كبير من هانز فليك مدرب برشلونة، والذي يتميز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

ويرى الجهاز الفني لبرشلونة أن الموسم المقبل سيكون طويلًا، مع احتمالات حدوث إصابات – مثلما حدث في نهاية الموسم الماضي مع غياب ليفاندوفسكي – لذلك يجري التفكير جديًا في التعاقد مع مهاجم إضافي.

ويواصل راشفورد، حتى الآن، إصراره على الانضمام إلى برشلونة، وقد أبلغ النادي الكتالوني مرارًا بهذه الرغبة، كما أن شقيقه سافر إلى إسبانيا للاجتماع مع ديكو، واتفقنا معًا على نقطة أساسية بأن اللاعب مستعد للضغط من أجل الحصول على إعارة من مانشستر يونايتد وتخفيض راتبه حتى يتمكن النادي من تسجيله رسميًا.

طلب برشلونة من راشفورد

وقد طلب برشلونة من راشفورد بأن يتمسك بالانتظار ربما طيلة فترة الصيف، ثم سيتحرك النادي الكتالوني للتعاقد معه.

ويركز البلوجرانا أولا على تسجيل صفقتي جارسيا ونيكو ويليامز في رابطة الليجا، ثم سينتقل النادي الكتالوني بهدوء لدراسة الصفقات الأخرى مثل راشفورد.

وذكرت "سبورت" أن راشفورد يوافق على طلب برشلونة حتى أنه رفض عروضًا مغرية من السعودية وتشيلسي ونيوكاسل وأستون فيلا.

ويدرك برشلونة وراشفورد أن عامل الوقت يصب في مصلحتهما، نظرًا لعدم رغبة مانشستر يونايتد في الاحتفاظ باللاعب، ورغم طلب النادي الإنجليزي مبلغ 40 مليون يورو مقابل بيعه، إلا أنه في نهاية الأمر لن يجد خيارًا سوى التراجع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.