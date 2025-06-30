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رياضة

برشلونة ينهي إجراءات صفقته الثانية في الميركاتو الصيفي

برشلونة
برشلونة

نجح نادي برشلونة الإسباني في إنهاء إجراءات التعاقد مع السويدي روني باردجي، نجم كوبنهاجن الدنماركي، ليُصبح ثاني صفقات الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى توصل برشلونة لاتفاق شفهي مع كوبنهاجن حول التفاصيل المالية للصفقة، قبل أن تتحول الأمور إلى مسار رسمي.

وكتب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس ": "تم تبادل كافة الوثائق بين برشلونة وكوبنهاجن.. وسيكمل روني باردجي انتقاله إلى البارسا هذا الأسبوع".


وأضاف رومانو أن الخطوة التالية ستكون خضوع اللاعب للكشف الطبي في النادي الكتالوني.

ووفقًا لتقارير سابقة، فإن باردجي سيبدأ مشواره مع الفريق الرديف، مع خطة واضحة لتصعيده تدريجيًا إلى الفريق الأول.


ويعد باردجي ثاني صفقة يبرمها برشلونة هذا الصيف، بعد ضم الحارس الشاب خوان جارسيا من صفوف إسبانيول.

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