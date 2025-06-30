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رياضة

نيكو ويليامز يقرب هذا اللاعب من الرحيل عن برشلونة

نيكو ويليامز
نيكو ويليامز

كشفت تقارير صحفية أن اقتراب برشلونة من التعاقد مع نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بلباو، سيلعب دورا بارزا في احتمالية رحيل فيرمين لوبيز عن البارسا هذا الصيف. 

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يعد فيرمين لوبيز أحد اللاعبين الذين أظهروا التزاما كبيرا مع نادي برشلونة منذ ظهوره قبل موسمين تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وأشارت إلى أن لوبيز نجح في كسب قلوب جماهير "كامب نو"، ويحظى بثقة المدرب هانز فليك، لكن الوضع الاقتصادي للنادي قد يفرض اتخاذ قرارات موجعة ببيعه هذا الصيف.

وأوضحت أن فيرمين يدخل حاليا ضمن خطط فليك، رغم ازدحام مركزه المفضل بعدة أسماء، لكن التعاقد مع نيكو ويليامز وخوان جارسيا سيلزم برشلونة بتوفير هامش أكبر في كتلة الرواتب، ويعد لوبيز من الأسماء التي تضعها الإدارة ضمن حسابات الرحيل.

وقالت "سبورت": "سيشهد برشلونة تغيير الخطة مع قدوم ويليامز، إذ سيعتمد الفريق الكتالوني على جناحين مفتوحين، لامين يامال في طرف ونيكو في الطرف الآخر، بينما سينتقل رافينيا لشغل مركز صانع اللعب. وهو مركز يمكن أيضا أن يشغله داني أولمو وفيران توريس، وحتى باو فيكتور إذا بقي مع الفريق".

وأضافت: "سيواجه فيرمين منافسة قوية للحصول على دقائق للعب، رغم اعتياده على تحدي الظروف الصعبة وتجاوزها، ويرى الجهاز الفني أن اللاعب الشاب يقدم أفضل مستوياته حين يكون قريبا من منطقة الجزاء".

وتابعت: "يقترب دي يونج من تجديد عقده، فيما تعافى مارك بيرنال من الإصابة، وعاد مارك كاسادو إلى جاهزيته، بينما يظل جافي عنصرا حاسما بفضل قدرته على المزج بين القتالية والجودة الفنية، وبالطبع يعد بيدري القائد الأول لهذا الخط".

وواصلت: "مع ذلك، لن يرحل فيرمين إلا إذا وصل عرض ضخم يرضي جميع الأطراف، لا سيما أن اللاعب جدد عقده حتى 2029، مع شرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو".

وأردفت: "لن يفكر برشلونة في بيع فيرمين بأقل من قيمته، لاسيما أنه لا يزال في سن الـ22 ويتمتع بمستقبل كبير في كرة القدم. وتقدر قيمته السوقية حاليا بـ50 مليون يورو".

واختتمت: "أعرب فيرمين عن رغبته في البقاء طويلا مع برشلونة، رغم ذلك، يراقب عدد من كبار الأندية الأوروبية موقفه عن كثب ويعد بايرن ميونخ وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد من أبرز المهتمين".

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