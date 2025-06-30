الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هجوم روسي بمسيرات انتحارية على مبنى مركز القيادة والسيطرة الأوكرانية

القوات الأوكرانية،
القوات الأوكرانية، فيتو

أعلنت القوات البرية الأوكرانية وقوع هجوم روسي بمسيرات انتحارية على مبنى مركز القيادة والسيطرة في كريفي ريه شرقي أوكرانيا.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية، قد أعلنت أمس أن البلاد تعرضت أيضا لهجوم جوي روسي غير مسبوق، استخدمت فيه موسكو 60 صاروخًا و477 طائرة مسيّرة انتحارية استهدفت عدة مناطق داخل الأراضي الأوكرانية، في تصعيد لافت على جبهات القتال.

إسقاط 38 صاروخًا و211 طائرة مسيرة

وقالت قيادة القوات الجوية في بيان رسمي:، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية نجحت في إسقاط 38 صاروخًا من أصل 60 صاروخًا أُطلقت على أهداف مدنية وعسكرية، كما تم إسقاط 211 طائرة مسيرة من أصل 477، بالإضافة إلى تحييد 225 مسيّرة أخرى قبل وصولها إلى أهدافها.

 وقبل وقت سابق من اليوم، قال يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: سنواصل دعم أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ لأن الدفاع عنها مهمة مركزية لنا.

وفي سياق آخر، قال: نولي مسألة الدفاع الجوي لأوكرانيا أولوية قصوى وسنسلك كل السبل لتأمينها.

ووصل وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إلى العاصمة الأوكرانية كييف على متن قطار خاص صباح اليوم الإثنين في زيارة رسمية.

وقال فاديفول: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد مفاوضات، بل استسلاما، مؤكدا أنه سيُجرى لذلك مواصلة العمل على فرض العقوبات بأقصى قدر من الضغط.

 

وفي ضوء الغارات الجوية الروسية المكثفة المستمرة، وعد فاديفول أوكرانيا بمواصلة دعمها بالأسلحة، قائلا خلال الزيارة: "حرية أوكرانيا ومستقبلها هما أهم مهمة في سياستنا الخارجية والأمنية سنقف بثبات إلى جانب أوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها بنجاح - بأنظمة دفاع جوي حديثة وغيرها من الأسلحة، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية واقتصادية".

وقال فاديفول على رصيف محطة القطار: "أوكرانيا تمر حاليا بوضع صعب للغاية". 

وفي إشارة إلى إيران، ذكر الوزير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستغل على ما يبدو التركيز على الشرق الأوسط لمواصلة حربه، التي تنتهك القانون الدولي، على حد تعبيره، وقال: "لا يمكننا السماح له بذلك. ولهذا السبب، يجب على أوروبا، وألمانيا، توضيح إلى أي جانب تقف: إلى جانب أوكرانيا".

واختتم فاديفول  تصريحاته: أوكرانيا ستحدد ما إذا كانت أوروبا ستبقى مكانا تُعلى فيه أهمية الحرية والكرامة الإنسانية، أم ستصبح قارة تتغير فيها الحدود بالقوة، لذلك سنواصل التركيز الكامل على دعم أوكرانيا،  وهذا يُظهر أيضا صمودنا كأوروبيين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأراضي الأوكرانية الدفاعات الجوية الأوكرانية الرئيس الروسي القوات الجوية الأوكرانية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

مواد متعلقة

وزير خارجية ألمانيا: سنواصل دعم أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

زيلينسكي: هجوم روسي ليلي على أوكرانيا بـ 477 مسيرة و60 صاروخًا

وزير خارجية أوكرانيا: محكمة خاصة لمحاسبة القيادة الروسية وعلى رأسها بوتين
ads

الأكثر قراءة

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

رئيس النواب يحرج الحكومة خلال جلسة مناقشة الإيجار القديم (تفاصيل)

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

نائب لـ الحكومة: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاقين" وتعديل الإيجار القديم عقاب اجتماعي

رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم

نائب عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار

وكيلا النواب: هدفنا خروج تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

موعد صيام عاشوراء 2025 وحكم الدعاء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية