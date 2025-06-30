هجوم روسي بمسيرات انتحارية على مبنى مركز القيادة والسيطرة الأوكرانية

أعلنت القوات البرية الأوكرانية وقوع هجوم روسي بمسيرات انتحارية على مبنى مركز القيادة والسيطرة في كريفي ريه شرقي أوكرانيا.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية، قد أعلنت أمس أن البلاد تعرضت أيضا لهجوم جوي روسي غير مسبوق، استخدمت فيه موسكو 60 صاروخًا و477 طائرة مسيّرة انتحارية استهدفت عدة مناطق داخل الأراضي الأوكرانية، في تصعيد لافت على جبهات القتال.

إسقاط 38 صاروخًا و211 طائرة مسيرة

وقالت قيادة القوات الجوية في بيان رسمي:، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية نجحت في إسقاط 38 صاروخًا من أصل 60 صاروخًا أُطلقت على أهداف مدنية وعسكرية، كما تم إسقاط 211 طائرة مسيرة من أصل 477، بالإضافة إلى تحييد 225 مسيّرة أخرى قبل وصولها إلى أهدافها.

وقبل وقت سابق من اليوم، قال يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: سنواصل دعم أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ لأن الدفاع عنها مهمة مركزية لنا.

وفي سياق آخر، قال: نولي مسألة الدفاع الجوي لأوكرانيا أولوية قصوى وسنسلك كل السبل لتأمينها.

ووصل وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إلى العاصمة الأوكرانية كييف على متن قطار خاص صباح اليوم الإثنين في زيارة رسمية.

وقال فاديفول: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد مفاوضات، بل استسلاما، مؤكدا أنه سيُجرى لذلك مواصلة العمل على فرض العقوبات بأقصى قدر من الضغط.

وفي ضوء الغارات الجوية الروسية المكثفة المستمرة، وعد فاديفول أوكرانيا بمواصلة دعمها بالأسلحة، قائلا خلال الزيارة: "حرية أوكرانيا ومستقبلها هما أهم مهمة في سياستنا الخارجية والأمنية سنقف بثبات إلى جانب أوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها بنجاح - بأنظمة دفاع جوي حديثة وغيرها من الأسلحة، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية واقتصادية".

وقال فاديفول على رصيف محطة القطار: "أوكرانيا تمر حاليا بوضع صعب للغاية".

وفي إشارة إلى إيران، ذكر الوزير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستغل على ما يبدو التركيز على الشرق الأوسط لمواصلة حربه، التي تنتهك القانون الدولي، على حد تعبيره، وقال: "لا يمكننا السماح له بذلك. ولهذا السبب، يجب على أوروبا، وألمانيا، توضيح إلى أي جانب تقف: إلى جانب أوكرانيا".

واختتم فاديفول تصريحاته: أوكرانيا ستحدد ما إذا كانت أوروبا ستبقى مكانا تُعلى فيه أهمية الحرية والكرامة الإنسانية، أم ستصبح قارة تتغير فيها الحدود بالقوة، لذلك سنواصل التركيز الكامل على دعم أوكرانيا، وهذا يُظهر أيضا صمودنا كأوروبيين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.