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رياضة

برشلونة يخطط لتكريم ميسي في افتتاح ملعب كامب نو

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

أكدت إيلينا فورت، نائبة رئيس نادي برشلونة، أنهم يخططون تكريم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد النادي السابق، في افتتاح ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بشكله الجديد.

 

ميسي يشارك مع برشلونة في مباراة استعراضية 

ورحل ميسي عن برشلونة عام 2021 وانتقل إلى باريس سان جيرمان لمد عامين، ومنه إلى ناديه الحالي إنتر مياميم الأمريكي.
ومع ذلك، سيتم ترتيب مباراة استعراضية خاصة تسمح للنجم ميسي بالتواجد في ملعب كامب نو للمرة الأخيرة.

وقالت فورت، في تصريحات نقلتها شبكة "جول" العالمية، ردًا على سؤال عما إذا كان ميسي سيحضر افتتاح الملعب الذي حطم فيه أرقامًا قياسية لا تحصى، مجددًا: "يجب تكريم ليو ميسي في كامب نو عند اكتمال بناء الملعب بنسبة 100%. سيحدث ذلك بالتأكيد لأنه أفضل لاعب في تاريخ برشلونة".

 

موعد افتتاح ملعب كامب نو 

وردت فورت، على سؤال حول إمكانية انضمام نيكو ويليامز إلى برشلونة، وقال: "سيكون لدينا أفضل فريق في العالم، وهو الفريق الحالي برأيي، وقسم الرياضة يعمل جاهدًا لضمان تواجد جميع اللاعبين الذين يرغبون فيهم. سنشرح لكم قريبًا من سنواجهه".

جدير بالذكر، أن برشلونة كان قد أعلن عن افتتاح ملعب كامب نو، بتاريخ 10 أغسطس المقبل.

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ميسي ليونيل ميسي برشلونة نادي برشلونة كامب نو

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