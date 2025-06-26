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رياضة

خوان جارسيا يعلق على انضمامه لبرشلونة

خوان جارسيا،فيتو
خوان جارسيا،فيتو

نفى خوان جارسيا، حارس مرمى برشلونة الجديد، ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول تلقيه وعدًا من النادي الكتالوني بأن يكون الحارس الأساسي للفريق في الموسم المقبل.

وقال جارسيا في لقاء مع barca one: "لا، هذا غير صحيح، ليس الأمر كذلك ومن الواضح أنك يجب أن تقاتل لتصل إلى هذه المكانة”.

وأضاف:  “لا تصل إلى هذا المكان ويقال لك إنك ستكون الحارس الأساسي في كل المباريات،ولكنني أتيت وأنا مقتنع بالعمل من أجل أن أكون كذلك، وبالتأكيد سأكون كذلك”.

واكمل جارسيا: "استغرقت وقتا طويلًا في التوقيع لبرشلونة ولم ارغب في تشتيت ذهني  التشاور مع نفسي، وتحدثت كثيرًا مع المقربين مني، خاصة عائلتي. في النهاية، كنت على قناعة تامة أن هذا هو القرار الصحيح، وأنا سعيد جدًا باتخاذه، وكنت واضحًا تمامًا أن هذا هو المسار الذي يجب أن أسلكه.

واضاف: "صحيح أن الأمر لم يكن سهلًا، وكانت مشاعري متضاربة في البداية، لكن كما قلت، كنت مقتنعًا وسعيدًا للغاية بخطوة الانضمام. الفريق شاب جدًا، وأعتقد أن ذلك سيساعدني كثيرًا على التأقلم والاندماج بسرعة. ولحسن حظي، أعرف بالفعل بعض اللاعبين، وهذا سيجعل الأمور أسهل بالنسبة لي."

جارسيا يودع إسبانيول

ودع حارس المرمى جوان جارسيا، جماهير نادي إسبانيول برسالة عاطفية، تمهيدًا لإعلان انتقاله الرسمي إلى صفوف برشلونة.

وعاد جارسيا من عطلته ونشر رسالة مؤثرة عبر حسابه على "إنستجرام": "شكرًا على كل شيء، (إسبانيول) إلى النهاية!"، كما قام بإزالة كافة الإشارات إلى إسبانيول من ملفه الشخصي.

وقام النادي الكتالوني بالفعل بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس، والبالغة 25 مليون يورو، كما تم الاتفاق معه على عقد يمتد لـ6 أعوام.

وبذلك، سيصبح جوان جارسيا أول صفقة يبرمها البارسا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يأمل العملاق الكتالوني في تعزيز صفوفه بضم نيكو ويليامز أيضًا قبل بداية الموسم الجديد.

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