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رياضة

الزمالك يكشف الموقف النهائي في أزمة اعتزال شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن قائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا” هو صاحب القرار النهائي بشأن موعد اعتزاله، سواء كان بنهاية الموسم الحالي أو بعد الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن النادي سيعرض عليه منصبًا إداريًا في حالة اتخاذه قرار الاعتزال.

وأوضح المصدر أن شيكابالا يحظى بتقدير كبير داخل النادي وأنه سيتم منحه حرية اختيار مستقبله، سواء داخل النادي أو خارجه.

ونفى المصدر ما تردد حول مطالبة المدير الرياضي جون إدوارد برحيل شيكابالا، مؤكدًا أنه لا توجد أي نية لإجباره على الاعتزال وأن كل شيء بيد اللاعب.

من هو مدرب الزمالك الجديد؟ 

وأنهى نادي الزمالك كافة التفاصيل التعاقدية والمالية مع المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول، في خطوة طال انتظارها من قبل الجماهير البيضاء، التي تُمني النفس بمرحلة جديدة تعيد للنادي استقراره الفني وقدرته على المنافسة.

ووفق مصادر من داخل القلعة البيضاء، من المنتظر أن يُعلَن عن هوية المدير الفني خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وسط حالة من التكتم الإعلامي غير المعتادة، لكن أغلب المؤشرات تؤكد أن البلجيكي يانيك فيريرا هو الأقرب لتولي المهمة، خاصة بعد مفاوضات متقدمة معه خلال الأيام الماضية، وكونه لا يرتبط حاليًا بأي عقد تدريبي.

وكشفت مصادر خاصة لـ "فيتو " أن البرتغالي يانيك فيريرا  من أبرز الأسماء المطروحة بقوة على طاولة إدارة القلعة البيضاء، ودخل ضمن القائمة النهائية للمرشحين لتولي المهمة الفنية.

ويجري مسئولو الزمالك مفاوضات متقدمة مع فيريرا في الوقت الحالي، في ظل رغبة الإدارة في حسم الملف سريعًا تمهيدًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، والمشاركة في اختيار الصفقات التي يحتاجها الفريق.

ويمتلك يانيك فيريرا سيرة ذاتية جيدة، حيث سبق له العمل في الدوري السعودي للمحترفين مع ناديي الشباب والفتح، كما خاض تجارب أوروبية أبرزها مع فريق راسينج وايت ديرنج مولنبيك البلجيكي.

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