إبراهيم فايق يؤكد اعتزال شيكابالا ويعلق: أعظم من لمس الكرة

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد انتهاء الموسم الكروي 2024-2025.

اعتزال شيكابالا

ونشر فايق صورة له رفقة شيكابالا وعلق: "‏فيه لعيبة كتير ونجوم حبوا الكرة وتألقوا.. وقليلين جدا عبر التاريخ الكرة هي اللي حبتهم.. الكرة هي اللي جريت علشان تبقى في أرجلهم.. معاهم يعني متعة.. يعني آهات تهز الملعب، يعني مرحبا بكم في السيرك".

وأضاف: "‏شيكابالا في كتاب الكرة المصرية واحد من أعظم وأمتع من قررت كرة القدم أن تحبهم وتمنحهم مفاتيحها بخضوع.. فأصبح بأمر الكرة.. الساحر الذي لا يشق له غبار".

وأكد: “‏شيكابالا هيعلق حذاءه وهيختتم مشواره الكروي برغبته كمان أعلن معي في حواره الوحيد هذا الموسم.. وهي لقطة أتخيلها صعبة على الجميع.. على شيكا نفسه اللي منح الجميع وجمهور الزمالك العظيم متعة حقيقية ولحظات سعادة لا تقدر بثمن ولا تنسى مهما مر الزمان وعلى جمهور الزمالك اللي حب وعشق ملك وحكمت الكرة بأحكامها بفراق مؤقت، ‏وصعبة وعلي شخصيا”.

وواصل أنه: من بعد اللحظة دي.. مش هعلق وأقول أنا ببقى عارف أنه هيقطم لجوه وانت بتبقى عارف انه هيقطم لجوه وحارس المرمى بيبقى عارف والاستاد والجمهور في المدرجات والناس في البيوت وبيقطم لجوه وبيعملها كده وكل مرة بتدخل الشبكة أحلى من اللي قبلها.. هفتقدك يا شيكا وربنا.

وأتم: “‏الأسطورة سيترك الملعب ولكنه هيبقى في القلوب.. كل التوفيق يا شيكا.. كل المحبة.. كل التقدير”.

ميدو يكشف مصير شيكابالا مع الزمالك وحقيقة اعتزال الأباتشي

فيما كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عن موقفهم من استمرار شيكابالا قائد الفريق خلال الموسم الجديد.

نؤسس فريقا قويا للموسم الجديد

وقال أحمد حسام ميدو، في تصريحات تليفزيونية: "إن شاء الله سنعد فريقا قويا للموسم القادم، ومن الطبيعي أن ينافس الزمالك على جميع البطولات".

وعن موقفهم من استمرار شيكابالا مع الفريق، قال ميدو: "شيكابالا لاعب كبير، وهو قائد للفريق وسيتم الإعلان عن مستقبله عبر المتحدث الرسمي للفريق".

يجب أن نتحدث مع شيكابالا

واستكمل: "شيكابالا لاعب كبير ولا يمكن أبدا أن نتحدث بشأن مستقبله إلا بعد الحديث معه، وكل الزملكاوية بيحبوه".

وتابع: "كنت أخطط دائما بأن أساهم في هيكلة قطاع كرة القدم، والجميع داخل النادي يعمل، وجون إدوار شغال بشكل جيد".

وأضاف: "فكرة أن الجميع يتحدث عن النادي، ومن السهل الحصول على أخبار الزمالك لن يحدث مرة أخرى، وأهم المشاكل كانت إن فيه أكثر من شخص يتدخلوا في القرار".

ونوه: "هناك اجتماع خلال الأسبوع القادم بين جون إدوارد المدير الرياضي وحسين لبيب رئيس النادي، ونائبه هشام نصر، سيتم بعده عن طريق المتحدث الرسمي الإعلان عن خطة الفريق والمدير الفني".

ووجه ميدو رسالة لجماهير الزمالك: "متقلقوش"، وليس معنى عدم ظهور أخبار عن النادي أننا لا نعمل، الجميع يعمل بجد واجتهاد".

أخبارنا موجودة في كل حتة

واختتم ميدو حديثه قائلا: "أخبارنا موجودة في كل حته، وتعاهدنا وقف تلك الأشياء وتحديد مسؤول عن العمل على الأرض وهو جون إدوارد، ولن يتحدث أي شخص عن أي تفاصيل تخص نادي الزمالك إلا جون إدوارد والمتحدث الرسمي لنادي الزمالك، ولابد أن يحترم الجميع خصوصية النادي، والموضوع ده هيكون تقيل على البعض، وتأخرنا في الإعلان يحسب لنا وليس علينا".

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