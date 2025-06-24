نيكو ويليامز يبلغ أتلتيك بيلباو بقرار النهائي بشأن عرض برشلونة

بات نيكو ويليامز، نجم فريق أتلتيك بيلباو، قريبا من الانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، بات أتلتيك بيلباو على علم برغبة نيكو ويليامز في اللعب مع برشلونة خلال الموسم المقبل.

نيكو ويليامز يوافق على عرض برشلونة

وأشارت إلى أن ويليامز أبلغ بيلباو برغبته بشكل رسمي، حيث لا ينوي أتلتيك وضع أي عقبات أمام اللاعب، لكن يشترط أن يدفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي كاملة عبر دفعة واحدة.

وأوضحت أن النادي الباسكي لم يستسلم في الصفقة، وسيحاول إقناع اللاعب بالبقاء حتى اللحظة الأخيرة قبل تفعيل الشرط الجزائي.

قيمة الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز مع بيلباو

وسبق أن ذكرت تقارير إسبانية، أن برشلونة سيفعل الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز خلال شهر يوليو المقبل لأسباب محاسبية.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز مع بيلباو 58 مليون يورو، والتي ترتفع إلى 62 مليونا عقب إضافة معدل التضخم.

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