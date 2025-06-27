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رياضة

تفاصيل عقد نيكو ويليامز مع برشلونة

نيكو ويليامز،فيتو
نيكو ويليامز،فيتو

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن آخر المستجدات المتعلقة بعقد نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو حاليًا، الذي يقترب من الانضمام إلى برشلونة هذا الصيف.

بحسب الصحيفة، فقد توصّل الطرفان بالفعل إلى اتفاق نهائي بشأن الشروط الشخصية، حيث سيمتد عقد اللاعب مع النادي الكتالوني لمدة 6 مواسم، حتى صيف عام 2031.

وسيحصل ويليامز، وفقًا للتسريبات، على راتب سنوي صافٍ يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو.

ومن المقرر أن يدفع برشلونة  الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والمقدر بـ62 مليون يورو، قبل يوم 6 يوليو المقبل.

وأفادت الصحيفة  بأن نادي برشلونة دخل المراحل الحاسمة من مفاوضاته للتعاقد مع نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو، ليكون ثاني صفقات الفريق الكبرى للموسم المقبل 2025-2026 بعد ضم الحارس خوان جارسيا.

ووفقًا للمصادر، حدد برشلونة موعدًا نهائيًا لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغ 62 مليون يورو، وذلك قبل يوم 6 يوليو المقبل، مع رغبة قوية من النادي في إدراج الصفقة ضمن ميزانية الموسم الجديد لضمان الامتثال لمعايير اللعب المالي النظيف في “الليغا”.

رغم إمكانية دفع المبلغ قبل نهاية السنة المالية الحالية (30 يونيو)، يفضل النادي الانتظار لتسجيل العملية ضمن العام المالي الجديد، حيث تُعد هذه المسألة أولوية من الناحية المحاسبية بالنسبة للإدارة الرياضية.

من جهته، اتخذ نيكو ويليامز قراره النهائي بإبلاغ ناديه برغبته في الانتقال إلى برشلونة، وقد نقل وكيل أعماله فيليكس تاينتا القرار إلى المدير الرياضي للبارسا، ديكو، في خطوة حاسمة تمهد لإتمام الصفقة رسميًا.

برشلونة يخطط لإنهاء التعاقد قبل انطلاق استعدادات أتلتيك بلباو للموسم الجديد، والمقررة يوم 9 يوليو، رغم امتلاكه فرصة حتى 16 من الشهر ذاته.خ

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نيكو ويليامز أتلتيك بلباو نادي برشلونة

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