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رياضة

تحديد موعد الكشف الطبي لـ بوجبا في موناكو

بوجبا، فيتو
بوجبا، فيتو

بات لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوجبا قريبا من إتمام إجراءات انتقاله إلى نادي موناكو في الساعات التالية، ليصبح لاعبا له بداية من الموسم الجديد.

وبات بوجبا بلا ناد منذ بضعة أشهر، حيث قام بفسخ عقده مع يوفنتوس بالتراضي بين الطرفين، بعد انتهاء العقوبة التي وقعت عليه بسبب تورطه في تناول المنشطات.

بوجبا يخضع للكشف الطبي في موناكو الجمعة

من جانبه، كشف فابريس هاوكينس، الصحفي بإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، عن وصول بوجبا إلى مطار نيس، اليوم الخميس.

وأضاف هاوكينس، عبر حسابه بموقع "إكس": "سيتوجه بوجبا إلى موناكو، وسيخضع للفحوصات الطبية غدا الجمعة".

وأكد هاوكينس أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيوقع لاعب مانشستر يونايتد الأسبق على عقد لمدة عامين مع النادي الفرنسي.

أنسو فاتي على أعتاب موناكو

يأتي ذلك في ظل اقتراب موناكو أيضا من التعاقد مع نجم آخر، وهو الإسباني أنسو فاتي مهاجم برشلونة، الذي بات خارج حسابات مدربه الألماني هانز فليك.

ونشر فيكتور نافارو، الصحفي بإذاعة "كادينا كوبي" الإسباني، مقطع فيديو للاعب رفقة والده، وهما في طريقهما للسفر إلى موناكو، تمهيدا للانضمام للفريق.

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