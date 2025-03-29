عملاق فرنسا يغلق باب التعاقد نهائيا مع بول بوجبا

يواجه النجم الفرنسي بول بوجبا، مصيرا غامضا بشأن وجهته القادمة، بعد انتهاء أزمة اتهامه بتناول المنشطات وإيقافه.

وفسخ بوجبا تعاقده مع يوفنتوس، وأصبح لاعبا حرا، ويبحث عن ناد منذ تقليص عقوبة إيقافه من 4 سنوات إلى 18 شهرا.

وبدأ بوجبا المشاركة في التدريبات منذ يناير، الماضي والانضمام إلى أي فريق خلال مارس الجاري، لكن مصيره يبقى غامضا.

مارسيليا الفرنسي يغلق باب التعاقد مع بوجبا

وارتبط بوجبا بالعديد من الأندية سواء الخليجية، أو الأمريكية، وكذلك فريق مارسيليا الفرنسي.

لكن بابلو لونجوريا رئيس نادي مارسيليا أغلق الباب تماما بقوله عبر إذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "قررنا عدم التعاقد مع بوجبا كلاعب حر هذا الموسم".

وبرر لونجوريا قراره، مضيفا "لقد تحدثنا مع بوجبا، لكن وجدنا أن مدة تعافيه البدني قد تؤثر سلبا على توازن الفريق".

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