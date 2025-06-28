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رياضة

موناكو الفرنسي يحسم صفقة بول بوجبا رسميا

بول بوجبا، فيتو
بول بوجبا، فيتو

حسم نادي موناكو الفرنسي رسميا، تعاقده بول بوجبا لاعب منتخب فرنسا ويوفنتوس الإيطالي سابقا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى موناكو الفرنسي لتعزيز صفوف فريقه بهدف الاستعداد بشكل جيد للموسم المقبل، للمنافسة على لقبي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات عبر حسابه على منصة "اكس": "وقع بول بوجبا عقده كلاعب جديد لموناكو بعد استكمال الفحص الطبي، وتم إبرام الصفقة، من الممكن أن يتم إصدار البيان الرسمي في وقت لاحق اليوم، لقد تم كل شيء بين الطرفين".

وكان بوجبا قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات، في أغسطس 2023، بعدما فشل في اجتياز اختبار المنشطات عقب فوز يوفنتوس على أودينيزي 3-0 في الدوري الإيطالي، وبالرغم من تقليص العقوبة حتى مارس 2025، لكن يوفنتوس بقيادة تياجو موتا، قد قام بفسخ تعاقده مع اللاعب الفرنسي، في نوفمبر الماضي.

 

موناكو يقترب من ضم تير شتيجن حارس برشلونة

فيما ذكرت تقارير صحفية، أن نادي موناكو الفرنسي مهتم بالتعاقد مع الألماني مارك أندري تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، في ظل الغموض الذي يكتنف مصيره مع الفريق الكتالوني.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن موناكو تواصل مع إدارة أعمال تير شتيجن للتفاوض حول إبرام صفقة محتملة.
وتردد أيضا أن جالاتا سراي التركي وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، أعربا عن اهتمامهما بضم تير شتيجن.

وبخلاف تير شتيجن، يقترب موناكو من التعاقد مع أنسو فاتي، جناح برشلونة، الذي يبدو بعيدا عن حسابات المدرب هانز فليك.

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