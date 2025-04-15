بعد قضيته الشهيرة، اتحاد جدة منفتح على ضم الفرنسي بول بوجبا

تسود حالة من التكهنات حول إمكانية انضمام النجم الفرنسي بول بوجبا إلى نادي الاتحاد السعودي، حيث ترددت أنباء عن رغبة كريم بنزيما، مهاجم الفريق، في ضم زميله السابق إلى صفوف العملاق السعودي.

وفقًا لتقارير من صحيفة “تليفوت”، يُزعم أن بنزيما أجرى مكالمة مع بوجبا لإقناعه بالانتقال إلى جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومع ذلك، لم تكشف الصحيفة الفرنسية عن تفاصيل إضافية بشأن المفاوضات أو خطط الصفقة، مما يترك موقف بوغبا غامضًا.

في المقابل، نفى مصدر مسؤول في نادي الاتحاد، وجود أي نية للتعاقد مع بوجبا، مؤكدًا أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا ليس ضمن خطط الفريق، وإدارة النادي لم تتلق أي معلومات حول المكالمة المزعومة بين بنزيما وبوغبا، مشيرًا إلى أن المهاجم الفرنسي لم يُبلغ الإدارة بأي شيء يتعلق بهذا الأمر.

أزمة بول بوجبا

انتهت بشكل رسمي في مارس 2025، عقوبة الفرنسي بول بوجبا، والتي كانت قد فرضت عليه بسبب تعاطي المنشطات.

وكانت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 سنوات بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ18 شهرًا لثبوت عدم تعاطيها عمدًا.



ويبحث لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق عن نادٍ جديد بعد أن اتفق مع يوفنتوس على إنهاء عقده بالتراضي في أواخر العام الماضي.

وبات بوجبا متاحًا رسميًا للعودة إلى ممارسة كرة القدم الاحترافية، ويُعتبر الآن لاعبًا حرًا دون ارتباط بأي نادٍ.

وكان آخر ظهور في الملعب للنجم الفرنسي في 3 سبتمبر 2023، عندما شارك كبديل مع يوفنتوس ضد إمبولي.

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