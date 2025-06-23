أحب الصالحين ولست منهم

أرسل لي صديق العمر الأخ الحبيب الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سيد الهادي آخر من تبقى من الأصدقاء القدامي، -من الشلة والنخبة من الكتاب والأدباء والمثقفين ورجال القضاء والشرطة رحمهم الله تعالى، عهدي فضلي رئيس مؤسسة الأخبار، والكاتب والأديب جمال الغيطاني، والدكتور فاروق أبو زيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة وغيرهم. متعه الله تعالى بالصحة والعافية وبارك في عمره- هذه الرسالة وكم أسعدتني وأدركت منها أن صحبتنا على مدار الأربعين سنة قد أثمرت الحب والتآخي في الله..

واجتمعنا على محبة الأولياء والصالحين. تحدث فيها عن الأولياء والعارفون بالله تعالى رضي الله تعالى عنهم.. قال فيها: العارفون وجودهم عطاء. مجالسهم صفاء. أحاديثهم غذاء. أمرهم عجيب. وحالهم غريب. إنكارهم عداء. محبتهم ولاء. غيابهم شقاء. لايعرفهم إلا صالح ولا يعاديهم إلا فاسق. من ناصرهم إنتصر ومن عاداهم إنهزم.

عدم إكرامهم حرمان. بهم يرتقي الإنسان وتعمر البسيطة. وينزل الغيث وتقسم الأرزاق. ويزيد الخير وترحم سكان الأرض وتقام السنة والفرض ويحفظ النسل والعرض، ويحفظ ميزان الكون من الخلل والزلل ويزول الملل وتشفى الأمراض والعلل ويزداد التفاؤل والأمل، تراهم وما تراهم عن المنكرين محجوبون ولا يظهرون إلا للمحبون، هم عرائس الحضرة لا يدخل خدرهم إلا المحارم والتقي والذاكر والشاكر. من تحلي بالعطاء والإيثار والجود والكرم الأولياء الأخفياء.



إن حضروا لم يعرفوا. وإن غابوا لم يفتقدوا. تعرفهم بقاع الأرض وتحفهم ملائكة السماءالأرض بهم فرحة والرحمن عنهم راض، ويسخط الجبار علي كل بلدة ليس فيها واحدا منهم. يسيرون بيننا لكنهم ليسوا مثلنا. يسكنون من حولنا لكنهم يعيشون في عالم غير عالمنا.. يتحدثون بطلاقة وتظن بأنهم يحدثوك، لكنهم كالعروس غير محبوبهم لا يكلمون..



تراهم وما تراهم، يختفون عن عيون المحجوبين ويظهرون فقط للمحبين.. عيونهم كأي عيون لكن في نظرتهم سرّّ مكنون.. في خفاء لا يفصحون عن أنفسهم، لكن لا يعرفهم إلا من كان من أهلهم.. في صمتهم كلام حضورهم سلام، نورهم شفاف ليس عليه خلاف.. وحين يبتسمون لك ليخففوا عنك الألم الصغير.. ذلك ليخفوا عنك ما يحملونه في قلوبهم من آلآم الوجود وكأنها سيوف تخرق الصدور..

حضورهم شفاء، غيابهم شقاء، وصالهم صفاء، محاربتهم بلاء، إنكارهم عداء.. عدم إكرامهم حرمان، بهم ترحم الأرض ويرتقي الإنسان وينزل الغيث وتقسم الأرزاق..



هم الأخفياء أهل الله الأولياء عرائس الحضرة الأصفياء، لا يعرفهم إلا صالح وما يعاديهم إلا فاجر.. تعرفهم من عيونهم ونورهم، تري عيونهم تحسبها كأي عيون. لكن حقيقة نظرتهم فيها سر مكنون فإن عرفتهم فالزم، فهم سر الله المتين.. أمرهم عجيب حالهم غريب لا تدركه الأفهام والعقول..



فلتطرق بابهم في قلبك لعل الباب يفتح.. فمن ناصرهم إنتصر، ومن عاداهم إنهزم.. قدس الله أسرارهم أينما كانوا.. فالناس أموات وأهل الحب أحياء.. لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين علي الحق لايضرهم من خالفهم حتي يأتي أمر الله أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة.

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