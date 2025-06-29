محافظ القليوبية يتابع أعمال جهود الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات أسفل الطريق الإقليمي

تابع اليوم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري لشوارع المحافظة وتعوق حركة المرور بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها وقوات أمن القليوبية.

وقد استهدفت هذه الحملة منطقة أسفل الطريق الإقليمي بمدخل مدينة بنها وتحديدًا في نطاق منطقة كفر سعد، حيث تم إزالة الباعة الجائلين وكافة أشكال الإشغالات التي كانت تعيق سيولة الحركة وتؤثر على المظهر العام والتعدي علي املاك الدولة والارصفة المخصصة للمشاه.

محافظ القليوبية يتابع أعمال جهود الحملة المكبرة لازاله الاشغالات اسفل الطريق الاقليمي



وقد اسفرت الحمله عن ازاله عدد كبير من فرشاه البيع الجائلين والكافيهات المخالفه وعربات الباعه الجائلين التي كانت تتسبب في عرقله الحركه المروريه بالمنطقه وتأتي هذه الحملات ضمن خطة المحافظة المستمرة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والقرى، وتوفير بيئة منظمة وآمنة للمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية علي التصدي بكل حزم لأي ممارسات عشوائية أو تعديات على الطرق والمساحات العامة، مشددا على أن هذه الحملات يتم تنفيذها من أجل الصالح العام للمواطنين وتساهم في تحقيق السيولة المرورية علي الطرق العامة ومنع الحوادث.

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