الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط 4 أطنان دقيق
ضبط 4 أطنان دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

إحالة سيدة و3 عاطلين للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار بأوسيم

كشف ملابسات احتجاز شاب داخل مخبز بحلوان على يد 3 أشخاص

حملات تموينية على الأسواق

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تجاوزت 4 أطنان دقيق تم تجميعها أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية وزارة الداخلية ازيد من السعر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الإدارة العامة لشرطة التموين التموين والتجارة التلاعب بأسعار الخبز الرقابة على الأسواق الدقيق الابيض المخالفة للقانون عدم الإعلان عن الأسعار

مواد متعلقة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 11 مليون جنيه

الداخلية: اكتشاف تعاطي 2198 سائقًا للمخدرات خلال 6 أشهر

مضبوطات بقيمة 44 مليون جنيه، القبض على بؤر إجرامية تتاجر في المخدرات والأسلحة

وزارة الداخلية تقيم الاحتفال السنوى بيوم التدريب لعام 2025 (صور)

الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف عامل بطريق الإسكندرية الصحراوي

انهيار داخلي لمنزل مكون من طابقين في إسنا.. وإخلاء المنازل المجاورة كإجراء احترازي

حالة المرور، سيولة نسبية وزحام محدود في بعض القاهرة والجيزة

مصرع سيدة وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

الأكثر قراءة

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

وكيلا النواب: هدفنا خروج تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم

رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم

السيسي يلقي كلمة مهمة للمصريين بعد قليل

رئيس محلية النواب: توفير الحكومة سكنا بديلا عصا موسى لوأد أزمة الإيجار القديم

بعد توجيه اللوم لوزير النقل في حادث الطريق الإقليمي، ساويرس: حاكموا المتسبب الأصلي بالكارثة

رئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم، وأهداف تعديل القانون

السيسي: 30 يونيو أعادت الدولة إلى مسارها الصحيح وأحبطت محاولات الابتزاز والاختطاف

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

ارتفاع 8 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من السيسي للشعب المصري في ذكرى 30 يونيو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

موعد صيام عاشوراء 2025 وحكم الدعاء فيه

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يوضح نتيجة امتلاء قلب الإنسان بالكفر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية