كشف ملابسات احتجاز شاب داخل مخبز بحلوان على يد 3 أشخاص

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل واقعة التعدى على شاب واحتجازه داخل مخبز بمدينة حلوان.

مشاجرة بمدينة حلوان

كانت قد وردت بلاغات إلى قسم شرطة حلوان تفيد بقيام 3 أشخاص بالتعدى على أحد المواطنين باستخدام أسلحة بيضاء، واقتياده عنوة داخل مركبة "توك توك" ولاذوا بالفرار.

بفحص البلاغ وتكثيف التحريات، تبين أن الواقعة تعود إلى نشوب مشاجرة بين طرف أول: عامل مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثانٍ: 3 أشخاص من ذات المنطقة، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم، قام على إثرها المتهمون بالتعدى عليه واحتجازه داخل أحد المخابز المملوكة لأحدهم.

تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على الأسلحة البيضاء والمركبة المستخدمة في الواقعة.



وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة وأفادوا أن المجنى عليه قام بالنصب على أحدهم فى مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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