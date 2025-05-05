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رياضة

أنس جابر تتراجع 8 مراكز في التصنيف العالمي للاعبات التنس

أنس جابر
أنس جابر

تصنيف لاعبات التنس، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، موسعة الفارق في الصدارة، بفضل تتويجها بلقب بطولة مدريد فئة 1000 نقطة.  

وشهد التصنيف العالمي للاعبات التنس، تراجع التونسية أنس جابر 8 مراكز دفعة واحدة، لتتواجد في التصنيف 36 عالميا.

وتقدمت الأمريكية كوكو جوف إلى المركز الثالث بعد وصولها إلى النهائي، في الوقت الذي تراجعت فيه مواطنتها جيسيكا بيجولا، إلى المركز الرابع.

وتبادلت جاسمين باوليني، المراكز مع الأمريكية ماديسون كيز، بتقدم الإيطالية إلى المركز الخامس، وتراجع بطلة أستراليا المفتوحة إلى المركز السادس.


كما قفزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3 مراكز، لتتواجد في التصنيف 14 عالميا بعد وصولها إلى نصف نهائي مدريد.

 

المراكز العشرة الأولى لتصنيف لاعبات التنس 

1- أرينا سابالينكا: 11118 نقطة

2- إيجا شفيونتيك: 6773 نقطة

3- كوكو جوف: 6603 نقاط

4- جيسيكا بيجولا: 6243 نقطة

5- جاسمين باوليني: 4875 نقطة

6- ماديسون كيز: 4824 نقطة

7- ميرا أندريفا: 4781 نقطة

8- كينوين جينج: 4193 نقطة

9- إيما نافارو: 3797 نقطة

10- باولا بادوسا: 3761 نقطة

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