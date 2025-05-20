التنس، ميار شريف تنسحب من كأس الأميرة للا مريم بالمغرب

التنس، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأميرة للا مريم للتنس، المقامة حاليا في المغرب، انسحاب ميار شريف لاعبة منتخب مصر من منافسات الفردي والزوجي بالبطولة.

وكان من المقرر أن تخوض ميار شريف مواجهة قوية أمام الهولندية آرانتشا روس المصنفة 99 عالميا، قبل أن تعلن انسحابها من البطولة.

بطولة كأس الأمير للا مريم للتنس

وتشهد بطولة كأس الأمير للا مريم للتنس، المقامة حاليا في العاصمة المغربية الرباط، مشاركة عدد كبير من اللاعبات المميزات.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن خوض ميار شريف مواجهة قوية أمام الهولندية آرانتشا روس في منافسات الفردي.

أما قرعة الزوجي فأسفرت عن مواجهة قوية بين ميار شريف رفقة البولندية كاترينا بيتر أمام زوجي مغربي - مجري.

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