الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

قادة بجيش الاحتلال: استمرار العمليات في غزة دون صفقة يضعف الجبهة الداخلية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرى أن الحرب في قطاع غزة قد بلغت حدها الأقصى من حيث الإنجاز العسكري، في حين يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة القتال إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل مع حركة حماس.

موقف جيش الاحتلال من حرب غزة

ووفقًا للتقرير، فإن قيادة جيش الاحتلال تعتقد أن أي استمرار في العمليات دون مخرج سياسي أو صفقة قد يؤدي إلى استنزاف غير ضروري وإضعاف الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي: لا أهداف جديدة يمكن تحقيقها بالقوة

وتشير التقييمات العسكرية إلى أن معظم الأهداف العملياتية قد تم تنفيذها، وأن مواصلة الحرب لن تؤدي إلى نتائج استراتيجية إضافية، بل قد تُعقّد فرص التهدئة أو التوصل لاتفاق طويل الأمد.

 

نتنياهو يرفض وقف القتال في غزة دون صفقة

في المقابل، يرى نتنياهو، وفقًا للقناة، أن وقف العمليات العسكرية من دون صفقة تبادل أسرى سيكون "خطأً استراتيجيًا"، وقد يُفسَّر على أنه تنازل لحماس تحت الضغط، مؤكدًا ضرورة إبقاء الضغط العسكري قائمًا لتحقيق إنجاز تفاوضي.

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