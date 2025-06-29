الأحد 29 يونيو 2025
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محافظات

إصابة طالبة بإغماء أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيبت طالبة بحالة إغماء أثناء تأديتها امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، بلجنة مدرسة سليمان داوود، بمركز إطسا، وتم إسعافها داخل اللجنة.

وكانت الطالبة عزة ص 17 سنة،  قد شعرت بدوار ودخلت في حالة إغماء، أثناء تأديتها امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، بلجنة مدرسة سليمان داوود، بمركز إطسا، وتم استدعاء سيارة الإسعاف، وأجريت لها الإسعافات اللازمة واستكملت امتحانها.

 لقاء رؤساء اللجان مع وكيل الوزارة

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، التقى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بمسرح مديرية التربية والتعليم، لوضع أسس العمل طوال فترة الامتحانات، وطرق التواصل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وغرفة عمليات المديرية الرئيسية.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 

وشدد على الالتزام بتعليمات الامتحانات الواردة من وزارة التربية والتعليم، والتعليمات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وهي:

1- التواجد باللجنة الساعة 6 صباحًا على أقصى تقدير.

2- فتح صندوق الأسئلة الساعة 8:45 صباحًا بدقة.

3- عضو لجنة الإدارة وعضو مركز التوزيع يعملان بالتنسيق الكامل مع رئيس اللجنة، لدعم سير العمل.

4- عدم تبديل البابل شيت نهائيًا، وفي حال حدوث أي خطأ يتم تحرير محضر إثبات حالة وإرفاقه في مظروف منفصل.

5- التأكد من إغلاق أكياس الإجابة بإحكام وسلامتها قبل التسليم.

6- التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات.

7- إبلاغ حالات الغياب فورًا لغرفة العمليات.

8- تسليم أكياس الإجابة فور انتهاء اللجنة، وعدم مغادرة المقر إلا بعد التأكد من وصولها إلى مركز التجميع.

9- لا تُعقد لجان خاصة إلا بخطاب رسمي مرفق بتقرير طبي معتمد.

10- الالتزام التام بكافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

11- يُمنع تمامًا تواجد عمال المدرسة الأصلية داخل اللجنة.

12- التنبيه على الجميع بعدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين.

13- ضرورة توفير بيئة  مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

الثانوية العامة 2025، إصابة طالبة بهبوط من الفيوم أثناء امتحان اللغة الإنجليزية

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يذكر أن 19035 طالبا وطالبة يؤدون  امتحانات الثانوية العامة، بنظامها القديم والحديد،  اليوم الأحد في مادة اللغة الإنجليزية،  أمام 41 لجنة على مستوى المحافظة، منها 40 لجنة ثانوية عامة للأصحاء، ولجنة واحدة لمدرسة النور للمكفوفين.

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