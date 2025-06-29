الأحد 29 يونيو 2025
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الثانوية العامة 2025، إصابة طالبة بهبوط من الفيوم أثناء امتحان اللغة الإنجليزية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيبت طالبة بالثانوية العامة من الفيوم بحالة هبوط، أثناء تأديتها امتحان اللغة الانجليزية، اليوم الأحد، بلجنة مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام، بمركز إطسا، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها داخل المدرسة بعد إصرار الطالبة على عدم مغادرة اللجنة إلى المستشفى.

كانت شرطة النجدة قد تلقت إخطارا  بإصابة الطالبة مروة عرابي حسين 17 سنة، بلجنة مدرسة الشهيد محمد احمد عبد السلام، بمركز اطسا، بحالة هبوط، أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية م، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان اللجنة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لها، بعد رفضها النقل للمستشفى.

 لقاء رؤساء اللجان مع وكيل الوزارة

وكان قد التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بمسرح مديرية التربية والتعليم، لوضع أسس العمل طوال فترة الامتحانات، وطرق التواصل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وغرفة عمليات المديرية الرئيسية.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 

وشدد على الالتزام بتعليمات الامتحانات الواردة من وزارة التربية والتعليم، والتعليمات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وهي:

1- التواجد باللجنة الساعة 6 صباحًا على أقصى تقدير.

2- فتح صندوق الأسئلة الساعة 8:45 صباحًا بدقة.

3- عضو لجنة الإدارة وعضو مركز التوزيع يعملان بالتنسيق الكامل مع رئيس اللجنة، لدعم سير العمل.

4- عدم تبديل البابل شيت نهائيًا، وفي حال حدوث أي خطأ يتم تحرير محضر إثبات حالة وإرفاقه في مظروف منفصل.

5- التأكد من إغلاق أكياس الإجابة بإحكام وسلامتها قبل التسليم.

6- التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات.

7- إبلاغ حالات الغياب فورًا لغرفة العمليات.

8- تسليم أكياس الإجابة فور انتهاء اللجنة، وعدم مغادرة المقر إلا بعد التأكد من وصولها إلى مركز التجميع.

9- لا تُعقد لجان خاصة إلا بخطاب رسمي مرفق بتقرير طبي معتمد.

10- الالتزام التام بكافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

11- يُمنع تمامًا تواجد عمال المدرسة الأصلية داخل اللجنة.

12- التنبيه على الجميع بعدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين.

13- ضرورة توفير بيئة  مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

تعليم الفيوم: انتظام 19035 طالبا في لجان امتحانات الثانوية العامة

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يذكر إن 19035 طالبا وطالبة من محافظة الفيوم، سيتوجهون اليوم الأحد لأداء أول امتحانات الثانوية العامة، في مادة التربية الدينية وهي من المواد التي لا تضاف للمجموع، أمام 41 لجنة على مستوى المحافظة، منها 40 لجنة ثانوية عامة للأصحاء، ولجنة واحدة لمدرسة النور للمكفوفين.

 

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