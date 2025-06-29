إصابة شابين في حادث تصادم بمدينة الفيوم

أصيب شابان من الفيوم في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، أسفل الكوبري العلوي بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم

تصادم وسط مدينة الفيوم

كان قد تلقي اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي، أسفل الكوبري العلوي أمام مسجد ناصر بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الفيوم، واخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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