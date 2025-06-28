التحفظ علي 100 طن سماد زراعي قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي الأسواق

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من التحفظ علي 100 طن أسمدة زراعية عبارة عن 64 طن أسمدة زراعية مدعمة خاصة بالجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ويتم صرفها عن طريق الكارت الذكي للفلاح ويحظر تداولها بالأسواق، كانت معدة للتهريب الي اسواق محافظات اخري، و36 طن اسمدة زراعية مجهولة المصدر، كما تم التحفظ علي 21 شيكارة سماد زراعي مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، بإجمالي وزن 1050 كيلو جرام قبل بيعها بالسوق السوداء بالمحافظة.

وكذلك التحفظ على 9 شكائر اسمده زراعية يوريا 46 % نيتروجين بإجمالي 450 كيلوجرام اسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق خارج المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة قبل تهريبها الي السوق السوداء.

تكثيف الحملات علي الاسواق

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها بتكثيف الحملات على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد بتكثيف الحملات علي محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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