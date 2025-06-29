بعد كارثة كفر السنابسة، رصد 900 مخالفة سرعة على الطريق الإقليمي خلال 4 ساعات

حادث كفر السنابسة، رصدت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة النقل 900 مخالفة تجاوز للسرعة القانونية على الطريق الدائري الإقليمي، خلال فترة لا تتجاوز 4 ساعات فقط، وذلك ضمن خطة مكثفة لضبط الحركة المرورية ورفع معدلات الأمان على الطريق الحيوي.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الذي قام فجرًا اليوم بقطع زيارته الرسمية إلى تركيا، وعاد إلى مصر ليتابع ميدانيًا أعمال صيانة وتطوير الطريق الدائري الإقليمي، وخاصة في المرحلة الأولى التي تمتد لمسافة 152 كم من تقاطع الطريق مع السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع محور الضبعة.

وكان الطريق الإقليمى فى نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، شهد يوم الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 19 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

وأكد الوزير خلال جولته التفقدية ضرورة مضاعفة عدد الرادارات على الطريق، بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية، لضبط السرعات القانونية والحد من الحوادث، حيث أثبتت النتائج الأولية فعالية الإجراءات المتخذة، وتم رصد 900 مخالفة سرعة في الفترة من الساعة 11 صباحًا حتى 3 عصرًا فقط.

وشدد الوزير على استمرار تحليل المخدرات العشوائي لجميع سائقي الشاحنات والميكروباصات في مختلف طرق الجمهورية، وخاصة على الطريق الإقليمي، سواء عبر الأكمنة الثابتة أو من خلال الدوريات المتحركة، لضمان التزام السائقين بقواعد المرور.

كما وجه الوزير بقيام المرور بتوعية ملاك الشاحنات بعدم تشغيل أي مركبة إلا من خلال سائق حاصل على رخصة قيادة معتمدة واجتياز تحليل المخدرات، فضلًا عن التأكد من السلامة الفنية للشاحنات قبل خروجها للطريق.

وأوضح الوزير أن تطبيق الإجراءات المرورية الصارمة وزيادة عوامل الأمان والسلامة، مثل تركيب الحواجز الخرسانية "نيوجرسي" وغلق الفتحات العشوائية، يهدف إلى رفع معدلات الأمان وتقليل الحوادث، لاسيما بعد الحادث الأليم الذي وقع مؤخرًا أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وأشار إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير الطريق الدائري الإقليمي بطول 400 كم، من خلال تحويل الرصف الأسفلتي إلى خرساني لتحمل الحمولات الثقيلة وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

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