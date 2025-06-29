كامل الوزير لأهالي ضحايا الحادث الإقليمي: الرئيس قال طبطبوا على الناس واللي عايز يشتغل هنشغله

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، رسالة طمأنة ودعم لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي، مؤكدًا أن الدولة لن تتركهم دون مساندة.

وقال وزير النقل في تصريحات تليفزيونية: "الرئيس قال طبطبوا على الناس، وإحنا مش هنسيبهم، كل أسرة فقدت عزيزًا لها هنقف معاها، واللي من الأهالي حابب يشتغل، شركاتنا كتير وهنشغله فورًا".

وأشار كامل الوزير إلى أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في ضرورة تقديم كل الدعم لأسر الضحايا، سواء ماديًا أو اجتماعيًا أو نفسيًا، والعمل على تأمين فرص عمل مستدامة لأسرهم بما يضمن لهم حياة كريمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لاحتواء تداعيات الحادث، والتأكيد على التزامها الكامل تجاه المواطنين المتضررين.

وكان الطريق الإقليمى فى نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، شهد يوم الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 19 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

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