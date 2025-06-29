رينارد يكشف مكاسب السعودية من المشاركة في الكأس الذهبية

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، تحمّله الكامل لمسؤولية الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة الكأس الذهبية، بعد الخسارة أمام المكسيك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الأحد.

وقال مدرب السعودية في مؤتمر صحفي أعقب اللقاء: “لم نقدم المستوى المطلوب، وبالتالي فإن منتخب المكسيك استحق الفوز، رغم أنه لم يكن في أفضل حالاته، لكنني أهنئهم على التأهل”.

وأضاف: “أتحمل مسؤولية هذه الخسارة، أحيانًا يتخذ المدرب قرارات غير صائبة، وهذا جزء من طبيعة كرة القدم. لا ينبغي أن نكذب على أنفسنا، فنحن لم نستحق الانتصار لأننا لم نكن الطرف الأفضل على أرض الملعب”.

واعتبر رينارد أن مشاركة "الأخضر" في هذه البطولة حملت الكثير من الفوائد، رغم الخروج المبكر، موضحًا: “هناك فوارق كبيرة بين المنتخبات في الكونكاكاف وتلك التي نواجهها في آسيا. هذا النوع من الاحتكاك ضروري وحققنا منه مكاسب عديدة، أبرزها التأقلم على اللعب تحت الضغط وفي أجواء صعبة”.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن الفترة التي قضاها مع اللاعبين كانت مثمرة من حيث تراكم الخبرات، لكنه أقر بأن الفريق لم ينجح في الظهور بأفضل مستوياته خلال هذه المباراة الحاسمة، مؤكدًا أن التركيز سيتحول الآن إلى الإعداد الجيد للملحق المؤهل إلى كأس العالم.

وشدد رينارد على ضرورة تحسين الأداء الهجومي في الفترة المقبلة، قائلًا: “علينا أن نعمل بشكل أفضل في الشق الهجومي، لأننا بحاجة لتطوير حقيقي على هذا المستوى”.

وفي ختام حديثه، لفت إلى نقطة إيجابية في مشاركة بعض العناصر التي لا تنال فرصًا كافية مع أنديتها، معتبرًا أن اكتمال الصفوف مستقبلًا سيُحدث فارقًا ملموسًا في أداء المنتخب.

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