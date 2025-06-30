جواتيمالا يفجر مفاجأة بإقصاء كندا من الكأس الذهبية

الكأس الذهبية، فجر منتخب جواتيمالا مفاجأة من العيار الثقيل، بعد تأهله للدور قبل النهائي لبطولة الكأس الذهبية 2025، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، وذلك بالفوز 6 / 5 بركلات الترجيح على نظيره منتخب كندا، في دور الثمانية للمسابقة القارية المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا.

وكان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 1 / 1 بين المنتخبين، اللذين اضطرا للاحتكام لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الجواتيمالي.

أهداف مباراة كندا وجواتيمالا



وبادر منتخب كندا بالتسجيل في الدقيقة 30 عن طريق جوناثان ديفيد من ركلة جزاء، قبل أن يلعب الفريق بعشرة لاعبين عقب طرد جاكوب شافلبيرج في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول لحصوله على الإنذار الثاني.





واستغل منتخب جواتيمالا النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز روبيو روبن هدف التعادل في الدقيقة 69، ليلعب المنتخبان في النهاية ركلات الترجيح لتحديد المتأهل بينهما.

وضرب منتخب جواتيمالا موعدا في قبل النهائي مع الفائز من مباراة منتخب الولايات المتحدة ونظيره الكوستاريكي، التي تقام في دور الثمانية.

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