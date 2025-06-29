المكسيك يهزم السعودية 2-0 في ربع نهائي الكأس الذهبية 2025

الكأس الذهبية 2025، غادر المنتخب السعودي بطولة الكأس الذهبية من دور الثمانية، عقب خسارته أمام نظيره المنتخب المكسيكي 2-0، اليوم الأحد.

أهداف مباراة المكسيك ضد السعودية

افتتح أليكسيس فيجا التسجيل لمنتخب المكسيك في الدقيقة 49، فيما جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز عبدالله مادو، مدافع المنتخب السعودي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81.

وبذلك ضرب منتخب المكسيك موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا، مع نظيره الهندوراسي، الذي تغلب 5 / 4 بركلات الترجيح على منتخب بنما، بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي بدور الثمانية.

وتواجد منتخب السعودية ببطاقة دعوة في البطولة القارية، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ليحجز مقعدا في الأدوار الإقصائية للمسابقة بعد اجتيازه مرحلة المجموعات، لكن محاولاته في بلوغ الدور قبل النهائي باءت بالفشل، عقب خسارته للمباراة التي شهدت خشونة من جانب لاعبي منتخب المكسيك، وسط قرارات مثيرة للجدل من حكم المباراة الأمريكي لوكاش شابالا.

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