منتخب السعودية يكرر سيناريو 3 ضيوف في الكأس الذهبية

غادر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على غرار 3 ضيوف آخرين، منافسات كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، من دور الثمانية، بعد خسارته أمام نظيره المكسيكي بهدفين نظيفين، صباح الأحد، على ملعب ستيت فارم في مدينة جلينديل بولاية أريزونا الأمريكية.

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية، أصبح الأخضر رابع منتخب يتلقى بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة ويغادر منافساتها من دور الثمانية، بعد كولومبيا 2003، وجنوب إفريقيا 2005، وقطر 2023.



وأنهى المنتخب السعودي مشواره بعد خوضه 4 مباريات، منها 3 في دور المجموعات، فاز على هايتي بهدف نظيف، ثم خسر أمام أمريكا بالنتيجة ذاتها، وتعادل 1ـ1 مع تراينيداد وتوباجو، ليتأهل إلى ربع النهائي ويتعرض للهزيمة من المكسيك.



وخاض منتخب الصقور البطولة للمرة الأولى بعد تلقيه دعوة من منظّمها اتحاد كونكاكاف، للمشاركة في النسختين الجارية والمقبلة.

أهداف مباراة المكسيك ضد السعودية

افتتح أليكسيس فيجا التسجيل لمنتخب المكسيك في الدقيقة 49، فيما جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز عبدالله مادو، مدافع المنتخب السعودي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81.

وبذلك ضرب منتخب المكسيك موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا، مع نظيره الهندوراسي، الذي تغلب 5 / 4 بركلات الترجيح على منتخب بنما، بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي بدور الثمانية.

وتواجد منتخب السعودية ببطاقة دعوة في البطولة القارية، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ليحجز مقعدا في الأدوار الإقصائية للمسابقة بعد اجتيازه مرحلة المجموعات، لكن محاولاته في بلوغ الدور قبل النهائي باءت بالفشل، عقب خسارته أمام المكسيك.

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