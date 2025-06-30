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موعد مباراة المكسيك والهندوراس في نصف نهائي الكأس الذهبية 2025

مباريات المكسيك في
مباريات المكسيك في الكأس الذهبية

الكأس الذهبية، يلتقي منتخب المكسيك نظيره منتخب الهندوراس في دور نصف نهائي الكأس الذهبية 2025 يوم الخميس المقبل.

وكان منتخب الهندوراس تأهل للدور قبل النهائي لبطولة الكأس الذهبية 2025، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، بعد الفوز علي بنما 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في دور الثمانية للمسابقة القارية المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا.

فيما تأهل المكسيك لنصف نهائي الكأس الذهبية بعد الفوز أمام السعودية 2-0 بالدور ربع النهائي لبطولة الكأس الذهبية.

 

موعد مباراة المكسيك ضد الهندوراس في نصف نهائي الكأس الذهبية 2025

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المكسيك ضد الهندوراس في نصف نهائي الكأس الذهبية 2025 في تمام الساعة الخامسة صباح يوم الخميس 3 يوليو المقبل.

 

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من  مباراة المكسيك ضد الهندوراس مع الفائز من مباراة أمريكا ضد جواتيمالا  في نهائي الكأس الذهبية.

 

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة الكأس الذهبية 2025 قررت اعتماد ركلات الترجيح مباشرة في مباريات ربع النهائي ونصف النهائي في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية كما جرت العادة في البطولات الكبرى. 

 

 

ويعد الاستثناء الوحيد في المباراة النهائية، التي ستلعب يوم 7 يوليو المقبل  على ملعب إن آر جي في مدينة هيوستن بولاية تكساس، حيث ستطبق القاعدة التقليدية بخوض أشواط إضافية إذا اقتضى الأمر قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

 

 

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