ماذا يحدث حال انتهاء مباراة السعودية والمكسيك بالتعادل في الكأس الذهبية؟

يلتقي منتخب السعودية نظيره المكسيك فجر غد الأحد في دور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية 2025، والتي تقام حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والتي ينظمها اتحاد الكونكاكاف.

وفي حال انتهت مباراة السعودية والمكسيك بالتعادل في الوقت الأصلي للمباراة بربع النهائي، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة الكأس الذهبية 2025 قررت اعتماد ركلات الترجيح مباشرة في مباريات ربع النهائي ونصف النهائي في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية كما جرت العادة في البطولات الكبرى.

ويعد الاستثناء الوحيد في المباراة النهائية، التي ستلعب يوم 7 يوليو على ملعب إن آر جي في مدينة هيوستن بولاية تكساس، حيث ستطبق القاعدة التقليدية بخوض أشواط إضافية إذا اقتضى الأمر قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ويواجه الفائز من مباراة السعودية والمكسيك الفائز من مباراة بنما والهندوراس والتي تقام في نفس اليوم بالدور نصف النهائي من الكأس الذهبية وتستمر منافسات البطولة حتى 6 يوليو 2025.

موعد مباراة السعودية والمكسيك



تقام مباراة السعودية ضد المكسيك في ربع نهائي الكأس الذهبية فجر غدا الأحد الموافق 29 يونيو 2025 في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على ملعب ستيْت فارم بمدينة لينديل في ولاية أريزونا.

القناة الناقلة لمباراة السعودية أمام المكسيك



وتبث مباراة السعودية والمكسيك مباشرة عبر القنوات الرياضية السعودية، التي تنقل جميع مباريات المنتخب في البطولة.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لمنتخب السعودية في الكأس الذهبية، بعد تلقيه دعوة رسمية من اتحاد الكونكاكاف، ويطمح من خلالها إلى ترك بصمة قوية والتقدم نحو الأدوار النهائية.

وكان منتخب السعودية قد تأهل لهذا الدور بعد أن تعادل مع منتخب ترينيداد وتوباجو بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليحصد أربع نقاط وضعته في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، خلف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الذي تصدر المجموعة بتسع نقاط.



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