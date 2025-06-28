التاريخ ينحاز إلى المكسيك أمام السعودية قبل ربع نهائي الكأس الذهبية

الكأس الذهبية 2025، يستعد منتخب السعودية لمواجهة المكسيك في دور ربع النهائي لبطولة الكأس الذهبية 2025، والتي تقام حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والتي ينظمها اتحاد الكونكاكاف.

وتأهل منتخب السعودية إلى ربع النهائي كثاني المجموعة الرابعة، بعد الفوز على هايتي، والتعادل مع ترينيداد وتوباجو، وخسارة أمام الولايات المتحدة، بينما صعد منتخب المكسيك في صدارة مجموعته بثلاثة انتصارات متتالية، ويظهر بقوة كأحد أبرز المرشحين للقب.

وتشير الأرقام إلى تفوق نسبي لمنتخب المكسيك في الجوانب الهجومية والدفاعية خلال دور المجموعات من الكأس الذهبية حيث حقق فوزين وتعادلًا فيما حقق منتخب السعودية فوزًا وتعادلًا وخسارة.

تاريخ مواجهات المكسيك والسعودية

التقى المكسيك ضد السعودية في 6 مواجهات رسمية سابقة قبل لقاء ربع نهائي الكأس الذهبية 2025، فاز المكسيك في 5 مباريات، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

ولم يحقق الأخضر السعودي أي انتصار حتى الآن، وسجّل 3 أهداف مقابل 16 هدفًا في شباكه.

نتائج مباريات المكسيك ضد السعودية

وكانت أول مباراة عام 1995 عندما التقيا السعودية ضد المكسيك وديًا في الرياض وفازت المكسيك 2-0، قبل أن يجمعهما لقاء في لوس أنجلوس خلال العام ذاته وحسمته المكسيك أيضًا بنتيجة 2-1.

وفي نسخة كأس القارات 1997 خسر المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيكي بخماسية نظيفة، فيما جمعهما لقاء ودي في عام 1998 استعدادًا لكأس العالم وحسمه التعادل السلبي بين المنتخبين.

وتجددت المواجهة بين الأخضر والمكسيك في النسخة التالية من كأس القارات 1999 وفازت المكسيك على الأخضر بنتيجة 5-1.

وأخيرا التقى المنتخبان في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2022، حيث فازت المكسيك 2-1.

ويواجه الفائز من مباراة السعودية والمكسيك الفائز من مباراة بنما والهندوراس والتي تقام في نفس اليوم وتستمر منافسات البطولة حتى 6 يوليو 2025.

موعد مباراة السعودية والمكسيك



تقام مباراة السعودية ضد المكسيك في ربع نهائي الكأس الذهبية فجر غدا الأحد الموافق 29 يونيو 2025 في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على ملعب ستيْت فارم بمدينة لينديل في ولاية أريزونا.

القناة الناقلة لمباراة السعودية أمام المكسيك



وتبث مباراة السعودية والمكسيك مباشرة عبر القنوات الرياضية السعودية، التي تنقل جميع مباريات المنتخب في البطولة.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لمنتخب السعودية في الكأس الذهبية، بعد تلقيه دعوة رسمية من اتحاد الكونكاكاف، ويطمح من خلالها إلى ترك بصمة قوية والتقدم نحو الأدوار النهائية.

وفي حال انتهت المباراة بالتعادل، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

وكان منتخب السعودية قد تأهل لهذا الدور بعد أن تعادل مع منتخب ترينيداد وتوباجو بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليحصد أربع نقاط وضعته في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، خلف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الذي تصدر المجموعة بتسع نقاط.



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