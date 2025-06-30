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رياضة

موعد مباراة أمريكا ضد جواتيمالا في نصف نهائي الكأس الذهبية 2025

منتخب أمريكا، فيتو
منتخب أمريكا، فيتو

الكأس الذهبية، يلتقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نظيره منتخب جواتيمالا في الدور نصف نهائي الكأس الذهبية 2025 يوم الخميس المقبل.

وكان منتخب جواتيمالا قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بعد تأهله للدور قبل النهائي لبطولة الكأس الذهبية 2025، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، وذلك بالفوز 6 / 5 بركلات الترجيح على نظيره منتخب كندا، في دور الثمانية للمسابقة القارية المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا.

فيما تأهل منتخب أمريكا لنصف نهائي الكأس الذهبية بعد الفوز أمام كوستاريكا بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة.

موعد مباراة أمريكا ضد جواتيمالا في نصف نهائي الكأس الذهبية 2025

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أمريكا ضد جواتيمالا في نصف نهائي الكأس الذهبية 2025 في تمام الساعة الثانية صباح يوم الخميس 3 يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة أمريكا ضد جواتيمالا مع الفائز من مباراة المكسيك ضد الهندوراس في نهائي الكأس الذهبية.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة الكأس الذهبية 2025 قررت اعتماد ركلات الترجيح مباشرة في مباريات ربع النهائي ونصف النهائي في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية كما جرت العادة في البطولات الكبرى. 

ويعد الاستثناء الوحيد في المباراة النهائية، التي ستلعب يوم 7 يوليو على ملعب إن آر جي في مدينة هيوستن بولاية تكساس، حيث ستطبق القاعدة التقليدية بخوض أشواط إضافية إذا اقتضى الأمر قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

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