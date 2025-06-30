الطريق إلى نهائي مونديال الأندية 2025.. 4 فرق تحجز مقاعدها في دور الثمانية.. صدام الكبار بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.. ومواجهة محتملة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان

كأس العالم للأندية 2025، حجزت 4 فرق مقعدهم في دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

الفرق الأربعة هي بالميراس البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني.

وانطلقت مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بمواجهة برازيلية بين فريقي بالميراس وبوتافوجو، مساء السبت الماضي على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" في أولى مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتمكن بالميراس من تحقيق الفوز بهدف دون رد أمام بوتافوجو، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

وحجز بالميراس أولى مقاعد التأهل للدور ربع النهائي من منافسات مونديال الأندية 2025.

وحجز تشيلسي التذكرة الثانية لربع النهائي بعدما حقق فوزًا مثيرا على بنفيكا بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة توقفت لما يقرب من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وانتهى الوقت الأصلي من تلك المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بعدما سجل أنخيل دي ماريا هدف تعادل قاتل من ضربة جزاء، ولكن تشيلسي حسم الأمر في الأشواط الإضافية.

كما تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي بعد فوزه برباعية دون رد أمام إنتر ميامي الأمريكي، وحسم بايرن ميونخ الألماني التأهل لربع النهائي بفوزه على فلامينجو البرازيلي بنتيجة 4-2.

نتائج مباريات دور الـ16 من كأس العالم للأندية



بالميراس وبوتافوجو (فوز بالميراس بهدف دون رد).

بنفيكا وتشيلسي (فوز تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف).

باريس سان جيرمان وإنتر ميامي (فوز باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون رد).



فلامينجو وبايرن ميونخ (فوز بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدفين).

إنتر ميلان وفلومينينسي ( 10:00 مساء اليوم الإثنين).

مانشستر سيتي والهلال ( 4:00 صباح الثلاثاء).

ريال مدريد ويوفنتوس (10:00 مساء الثلاثاء).

بوروسيا دورتموند ومونتيري (04:00 صباح الأربعاء).

مواجهات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية



وتحدد طرفا مباراتين في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

بالميراس ضد تشيلسي.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.

فيما يتبقى تحديد أطراف المباراتين المتبقيتين لهذا الدور كالتالي

الفائز من مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي ضد الفائز من مباراة مانشستر سيتي والهلال.

الفائز من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس ضد الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري.

الطريق إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025



في ربع النهائي يلتقي بالميراس مع تشيلسي ( بعد تأهلهما من دور الـ16 علي حساب بوتافوجو وبنفيكا).

فى ربع النهائى يواجه الفائز من إنتر ميلان ضد فلومينينسي نظيره المتأهل من مانشستر سيتي ضد الهلال.

أما نصف النهائى يلتقى الفريقان المتأهلان وجها لوجه.

وجاء الطريق الآخر إلي نهائي مونديال الأندية كالتالي:

في ربع النهائي يلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونيخ بعد فوزهما أمام إنتر ميامي وفلامنجو

في ربع النهائي يلتقي الفائز من بروسيا دورتموند × مونتيري مع الفائز من ريال مدريد × يوفنتوس



أما في نصف النهائى يلتقى الفريقان المتأهلان وجها لوجه.

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

- 2 مليون دولار عن كل انتصار في دور المجموعات.

- 1 مليون دولار للتعادل.

- 7.5 مليون دولار للتأهل إلى دور الـ16.

- 13.125 مليون دولار للتأهل إلى دور ربع النهائي.

- 21 مليون دولار للتأهل إلى دور نصف النهائي.

- 30 مليون دولار للوصول إلى النهائي.

- 40 مليون دولار لمن يحرز لقب البطولة.

ويصل إجمالي ما يحصل عليه الفريق الفائز بالبطولة لـ 125 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع الأندية الأوروبية بمكافآت مشاركة تتراوح بين 12.81 مليون دولار و38.19 مليون دولار، وفق ترتيبها من 1 إلى 12.

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